USA:s attack mot båt i Karibiska havet dödar tre män

USA:s attack mot en båt i Karibiska havet har dödat tre män, uppger militära ledningscentralen Southern Command. Hittills har cirka 200 personer dödats i USA:s attacker mot fartyg i Karibiska havet och östra Stilla havet som hävdas smuggla narkotika.

Inga bevis har dock presenterats för att styrka påståendet. Hittills har cirka 200 personer dödats. Högt uppsatta militärer från USA och Kuba möttes på fredagen vid den amerikanska Guantánamobasen i Kuba. Militärerna hade bland annat ett kort samtal om operativa säkerhetsfrågor, skriver den amerikanska militära ledningscentralen Southern Command på X. Mötet sker samtidigt som relationen mellan länderna blivit allt mer spänd.

Tidigare i maj införde USA nya sanktioner mot Kuba. Utöver landets mångåriga handelsembargo mot Kuba har USA även skurit av leveranser av olja till ön. USA:s president Donald Trump kommer bara att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor, uppger en tjänsteman i Vita huset för AFP. President Trump kommer bara att gå med på ett avtal som är bra för USA och som uppfyller alla hans villkor, säger tjänstemannen.

Donald Trump ger över kontrollen av kulturhuset Kennedy Center till kongressen efter att en domare slagit fast att det var olagligt att lägga till presidentens eget namn i titeln. Domaren slår fast att endast kongressen kan ändra namn på Kennedy Center och har gett en tidsfrist om två veckor att ta bort Trumps namn från husets fasad och officiella material. Den planerade renoveringen, som skulle innebära en stängning i två år, stoppas också.

Vi kommer att arbeta med kongressen för att föra över den här krisande institutionen till dem, skriver Trump. Styrelsen för kulturhuset, som Trump tillsatt och är ordförande i, röstade för att döpa om det till Trump Kennedy Center i december i fjol. Elva personer, varav en räddningsarbetare, har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon på fredagen, uppger Libanons hälsodepartement. Tidigare under dagen meddelade Israel, trots rådande vapenvila, att landet avancerat norrut i Libanon.

Ytterligare åtta personer ska ha skadats i angreppen som Libanon beskriver som ett uppenbart brott mot humanitär lag. Formellt råder en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan i mitten av april, men striderna gäller mellan Israel och shiamilisen Hizbollah. På fredagskvällen, svensk tid, avslutades samtal mellan militära företrädare från Israel och Libanon som hållits i USA. Ännu har inget blivit känt från samtalen, som Hizbollah inte är en del av





