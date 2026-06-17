USA:s centralbank Federal Reserve har lämnat styrräntan oförändrad på 3,50-3,75 procent. Detta trots att banken nu fått en ny chef, Kevin Warsh. Portugal fick en drömstart mot Kongo-Kinshasa i fotbolls-VM, men kongoleserna har letat sig tillbaka in i matchen. EU-parlamentet har röstat för hårdare regler för utvisningar. En person har gripits efter tisdagens skjutning i Jordbro söder om Stockholm.

USA :s centralbank Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad på 3,50-3,75 procent. Detta trots att banken nu fått en ny chef, Kevin Warsh. Det var Warshs första besked som ny chef, efter att Jerome Powell lämnade posten.

Powell kritiserades återkommande av Trump för att han inte sänkte räntan. Portugal fick en drömstart mot Kongo-Kinshasa i fotbolls-VM när João Neves hittade nät i den sjätte minuten. Men kongoleserna har letat sig tillbaka in i matchen och precis innan domaren blåste av för halvtid chockade Newcastle-anfallaren Yoane Wissa portugiserna när han nickade in 1-1 på tillägstid. EU-parlamentet har röstat för hårdare regler för utvisningar.

Nu öppnas för att samla utvisade i läger utanför unionen. Det nya beslutet togs med 418 ja-röster mot 218 nej, och 30 nedlagda. Partierna längst ut till höger firade efter omröstningen med att ropa





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