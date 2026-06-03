USA:s inflationstakt oroar bedömare

USA:s finansminister Scott Bessent säger att inflationen är ett tillfälligt fenomen och att den ekonomiska statistiken är stark. Men opinionsmätningar visar att väljarnas förtroende för Trumps ekonomiska ledarskap har försvagats under de senaste månaderna.

En högre inflationstakt oroar bedömare i USA , men USA :s finansminister Scott Bessent är säker på att det bara blir en kortvarig ökning. Inflationen är på väg upp, men han beskriver den senaste uppgången som ett tillfälligt fenomen.

Han pekade särskilt på arbetsmarknaden, där sysselsättningen enligt administrationen utvecklats bättre än väntat. Förutom inflationen, som han tror kommer att vara en kortsiktig nedgång, är den ekonomiska statistiken mycket stark, sa han till senatorerna. I april steg den amerikanska inflationstakten till 3,8 procent, den högsta nivån på tre år. De ökade energikostnaderna har dessutom spridit sig till andra delar av ekonomin och bidragit till högre priser på en rad varor och tjänster.

Prisökningarna har blivit en politisk belastning för Vita huset. Flera opinionsmätningar visar att väljarnas förtroende för Trumps ekonomiska ledarskap har försvagats under de senaste månaderna. En mätning från Harvard CAPS Harris visar att bara 39 procent av amerikanerna har förtroende för presidentens hantering av ekonomin. En separat undersökning från Marquette Law School visar ännu lägre siffror, där endast 30 procent uttrycker stöd för den ekonomiska politiken.

När det gäller levnadskostnaderna är stödet ännu svagare. Trump har också kritiserats för uttalanden där han tonat ned betydelsen av de ekonomiska konsekvenserna av kriget. Presidenten har framhållit att målet att förhindra Iran från att utveckla kärnvapen väger tyngre än de kortsiktiga effekterna på hushållens ekonomi. Bessent försökte under onsdagen mildra den kritiken och betonade att administrationen är väl medveten om de ekonomiska påfrestningar som många amerikaner upplever.

Enligt finansdepartementets beräkningar har det genomsnittliga amerikanska hushållet hittills fått betala omkring 200 dollar extra för bränsle till följd av konflikten. Uttag som begärs av investerare i en av Partners Groups fonder accepteras inte. Detta beslut fick private equity-jätten att falla rejält på börsen. Den schweiziska kapitalförvaltaren Partners Group begränsar möjligheten för investerare att ta ut pengar från en av sina största private equity-fonder.

Det kommer efter en kraftig ökning av krav på att få göra uttag. Kina har blivit världsledande inom flera olika branscher och går i bräschen för viss teknologi. Men det är inte alla som får ta del av det. Kinas omfattande satsning på avancerad tillverkningsindustri har gjort vissa storstäder rikare än någonsin.

Men det finns också farhågor med utvecklingen. Nu växer nämligen oron för att stora delar av Kinas tillverkningsindustri kan flytta till andra länder. Den 5 juni träder de sista ändringarna i den så kallade noteringsakten i kraft. Det innebär ändrade regler i EU:s marknadsmissbruksförordning och i den svenska lag som kompletterar förordningen.

Den största nyheten gäller när insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en pågång process måste offentliggöras, enligt Finansinspektionen (FI). Huvudregeln ligger fast: insiderinformation ska offentliggöras omedelbart. Den grekiske skeppsmagnaten Evangelos Marinakis säger sig vara beredd att betala avgifter för att passera Hormuzsundet, om det skulle hålla den omstridda farleden öppen för sjöfart.

Även om vi skulle behöva betala en avgift vore det för mig mycket bättre än att ha sundet stängt, sa Marinakis vid sjöfartskonferensen TradeWinds i Aten på tisdagen. Maj blev en motig månad för både Avanza och Nordnet. Medan handeln på Nasdaq Nordic ökade tappade nätbankerna i omsättning. Avanza fick den tydligaste nedgången.

Omsättningen föll med 11 procent till 7,88 miljarder euro, en markant svagare utveckling än marknaden i stort. Antalet avslut låg i princip stilla på 4,42 miljoner, vilket visar att aktiviteten inte var särskilt hög





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