USA:s kongress godkänner jättepaket för hårdare invandringspolitik

Representanthuset har antagit ett lagförslag på 70 miljarder dollar som finansierar Trumps hårda linje i invandringsfrågan fram till 2029.

USA :s representanthus har på tisdagen godkänt ett omfattande lagförslag värt 70 miljarder dollar, motsvarande cirka 664 miljarder svenska kronor, som finansierar president Donald Trump s hårda linje i invandringsfrågan under resten av hans mandatperiod.

Paketet säkerställer finansiering för migrationspolisen ICE och gränspolisen fram till år 2029, efter en utdragen politisk strid i kongressen. Republikanerna lyckades driva igenom budgetpaketet i senaten förra veckan, trots demokraternas krav på förändringar i ICE:s taktik efter uppmärksammade dödsskjutningar i Minneapolis tidigare i vår. Lagförslaget innebär en kraftig upptrappning av resurser för att genomföra utvisningar och stärka gränskontrollerna.

Kritiker menar att paketet lägger grunden för en mer inhuman migrationspolitik, medan förespråkarna ser det som nödvändigt för att upprätthålla lag och ordning. ICE:s budget har legat på is under våren, vilket har försvårat myndighetens arbete. Med det nya paketet får ICE och gränspolisen långsiktiga anslag som gör det möjligt att expandera verksamheten, bland annat genom att anställa fler agenter och investera i teknik för gränsövervakning. Beslutet har väckt starka reaktioner både inom USA och internationellt.

Människorättsorganisationer har fördömt paketet och varnar för att det kommer att leda till fler familjeseparationer och kränkningar av asylrätten. Samtidigt har republikanska ledare hyllat lagförslaget som en seger för nationell säkerhet. Medel för byggandet av muren mot Mexiko ingår också i paketet, vilket har varit en central punkt i Trumps politik. Kongressens godkännande markerar en viktig milstolpe för presidenten, som har gjort invandringsfrågan till en av sina viktigaste profilfrågor.

Detta är den största satsningen på invandringskontroll i USA:s historia och förväntas få långtgående konsekvenser för migrationsmönster i regionen. Paketet har nu skickats till presidenten för underskrift, och förväntas bli lag inom kort. Samtidigt fortsätter debatten om hur USA ska hantera den växande strömmen av migranter vid södra gränsen, och många frågar sig om dessa åtgärder verkligen kommer att lösa de underliggande problemen





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