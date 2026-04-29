USA:s krigsminister pressas om Iranstrategi – och andra nyheter

Pete Hegseth utfrågades i USA:s kongress om kriget och Iranstrategin. Dessutom rapporteras om börsnedgång, Eurovision-kritik, fågelinfluensa, ungersk politik, valutakursförändringar, sport och rättsliga åtgärder.

USA :s krigsminister Pete Hegseth mötte intensiv granskning kring Trumpadministrationens Iran strategi under sin första utfrågning i representanthusets försvar sutskott sedan krigets början. Fokus låg formellt på USA :s kommande försvar sbudget, men demokratiska ledamöter utnyttjade tillfället för att ställa skarpa frågor om konflikten.

Kritiken riktades mot de stigande kostnaderna för kriget, den omfattande användningen av kritisk ammunition och den förödande bombningen av en skola. Hegseth tvingades försvara administrationens linje och förklara de ekonomiska och militära konsekvenserna av kriget. Diskussionen blev anspänd och avslöjade djupa meningsskiljaktigheter mellan partierna om hur konflikten bör hanteras. Parallellt med den politiska debatten om kriget rapporterades om ekonomiska och geopolitiska händelser runt om i världen.

Stockholmsbörsen upplevde en nedgång på 0,6 procent, påverkad av kvartalsrapporter och aktier som handlades utan utdelningsrätt. Denna nedgång följer en bredare trend sedan den 20 april, då börsen fallit över 5 procent, men den ligger fortfarande på plus 1,2 procent sedan årsskiftet. I Danmark väckte deltagandet i Eurovision Song Contest i Wien kritik, med anklagelser om politisk påverkan. Flera länder, inklusive Irland och Spanien, bojkottar tävlingen på grund av Israels deltagande.

Jordbruksverket lättade på restriktionerna kring fågelinfluensa genom att upphäva högriskområdet i södra Sverige, vilket indikerar en minskad risk för spridning. Péter Magyar, vinnaren av det ungerska valet, rapporterade om ett framgångsrikt möte med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, där han diskuterade tillgången till frysta EU-medel för Ungern. Vidare rapporterades om valutakursförändringar, sportresultat och rättsliga åtgärder. Den norska kronan har stärkts markant mot flera valutor, inklusive den svenska kronan.

I ishockey vann Sverige mot Slovakien med 4–2, där Nils Bartholdsson blev matchvinnare. Ett fartyg, Caffa, har tagits i beslag på begäran av en utländsk myndighet, vilket tyder på en pågående internationell utredning. I Göteborg spärrades stora områden av efter rapporter om misstänkta farliga föremål, vilket ledde till att två minderåriga flickor greps och häktades misstänkta för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Slutligen rapporterades om en bilolycka i Sollentuna där en man skadades och om en anmälan till Konkurrensverket gällande Ajat-koncernen, en grupp leverantörer av studentmössor





