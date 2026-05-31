Den amerikanska marinen har för andra natten i rad dödat tre personer i ett anfall mot ett påstått narkotikasmugglingsskepp i östra Stilla havet. Samtidigt har flera andra incidenter - från hemtjänstbedrägeri i Sverige till drönarattack på ukrainskt kärnkraftverk - höjt den internationella spänningen.

Den amerikanska marinen har för andra natten i rad genomfört en luftangrepp mot ett fartyg som den beskriver som ett påstått narkotikasmugglingsskepp i det östra Stilla havet.

Enligt Southern Command, som rapporterade händelsen på den sociala plattformen X, dödades tre män ombord på fartyget. Detta är den senaste i en rad operationer där USA:s styrkor har använt vapen mot misstänkta smugglare sedan september förra året. Totalt har mer än 200 personer beräknats ha förlorat livet i liknande attacker som har ägt rum både i Karibiska havet och i den breda regionen kring Stilla havet.

USA:s försvarsmakt har dock ännu inte offentliggjort några konkreta bevis som styrker att fartygen faktiskt har varit involverade i narkotikahandel. Kritiker menar att bristen på oberoende verifiering gör det svårt att avgöra om dessa operationer är proportionerliga och förenliga med internationell rätt. Samtidigt har flera andra nyhetshändelser uppmärksammats i Sverige och internationellt.

I Sundsvall har en kvinna som arbetade inom hemtjänsten åtalats för grovt bedrägeri efter att ha överfört mer än 150 000 kronor från en 80‑årig brukare till egna konton. Enligt lokala medier har hon erkänt att pengarna använts för vardagliga inköp samt för att finansiera ett eget narkotikaproblem och spelmissbruk. Den misstänkte har också mötts av ytterligare åtalsuppgifter som rör narkotikabrott relaterade till de återkommande överföringarna.

På annat håll i landet uppstod en brand i en villa i Ljungby kommun under natten mot söndag. En man som befann sig i byggnaden fördes till sjukhus i ett medvetslöst tillstånd, men räddningstjänsten rapporterade att skadorna ännu inte har fastställts. På den globala arenan har en rad allvarliga incidenter bidragit till en ökande spänning.

Internationella atomenergiorganet (IAEA) har informerat om att en drönare har träffat en turbinkonstruktionsbyggnad vid kärnkraftverket Zaporizjzja i den rysk‑kontrollerade delen av Ukraina, vilket har orsakat ett hål i en vägg och väckt stor oro bland kärnenergiexperter. Samtidigt har en dramatiskt rapporterad händelse i Iran där en kinesisk robot eventuellt har skjutit ner ett amerikanskt F‑15‑stridsflygplan, vilket har lett till spekulationer om ny teknologi och potentiella konsekvenser för fredssamtalen i regionen.

I den ekonomiska sektorn har USA nyligen stoppat ytterligare ett handelsfartyg - den gambia‑flaggade Lian Star - som ignorerade varningssignaler och försökte nå Irans kustlinje. Amerikanska stridsflygplan avfyrade en robot mot fartygets maskinrum, vilket tvingade fartyget att avvika till Omanbukten. Sedan blockaden av iranska hamnar infördes i april har amerikanska styrkor gjort fem nedslag på handelsfartyg och omdirigerat över ett hundra­tio skepp.

Dessa utvecklingar visar hur snabbt den internationella säkerhetspolicyn kan förändras och hur komplexa de militära engagemangen har blivit i en tid av ökad geopolitisk osäkerhet





