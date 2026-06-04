USA:s marina attack, Trumps justitieministerval och nya vapenvilsavtal i Mellanöstern - samlade nyheter

Två män dödades i en amerikansk attack mot en misstänkt drogbåt i Stilla havet, president Trump utnämner Todd Blanche till permanent justitieminister, Israel och Libanon förlänger vapenvilan med nya säkerhetszoner, och Sverige rapporterar både en trafikdödsolycka och tuberkuloseutbrott på boende.

Två män har förlorat livet i en amerikansk flygattack mot en båt i den östra delen av Stilla havet, natten till torsdagen enligt svensk tid.

Amerikanska myndigheter hävdar att fartyget var involverat i narkotikasmuggling och att det var en del av en pågående kamp mot vad de kallar 'drogbåtar' som startade i september föregående år. Trots de starka påståendena har USA ännu inte offentliggjort konkreta bevis som stöder anklagelsen om droghandel. Sedan inledningen av operationen har minst 207 personer dödats i liknande angrepp, vilket har väckt kritik både nationellt och internationellt.

Den senaste händelsen har återigen satt fokus på den amerikanska regeringens militära strategi i regionen samt på de juridiska och humanitära implikationerna av att bekämpa narkotikahandel med våld på havet. I en separat politisk utveckling har president Donald Trump meddelat att han avser att bekräfta Tillförordnade Justitieminister Todd Blanche i den permanente rollen. Blanche, som tidigare fungerade som Trumps personliga advokat, har fungerat som tillförordnad sedan Pam Bondis avsättning i april.

Kritiker menar att Blanche ligger för nära presidentens egna intressen och att hans tidigare arbete i rättsväsendet har präglats av en vilja att jaga politiska motståndare snarare än att upprätthålla en oberoende rättsprocess. Detta beslut har väckt debatt i kongressen, där flera republikaner uttryckt motstånd mot Trumps nominering och föreslagit alternativa kandidater. Samtidigt pågick intensiva diplomatiska förhandlingar mellan Israel och Libanon, med stöd från USA, om en förlängning av vapenvilan som tidigare ingåtts.

Parterna har kommit överens om att inrätta nya säkerhetszoner i södra Libanon, under kontroll av den libanesiska militären, där Hizbollah, som stöds av Iran, förbjuds att operera. Enligt ett gemensamt uttalande är denna åtgärd ett steg mot ett bredare freds- och säkerhetsavtal, även om Hizbollah ännu inte är med i förhandlingarna. På samma dag röstade ett antal republikaner i representanthuset emot president Trumps linje och stödde ett förslag om utökade sanktioner mot Ryssland samt ökat bistånd till Ukraina.

Förslaget, som nu måste gå igenom både representanthuset och senaten, får sannolikt ett presidentiellt veto, men har redan markerat en tydlig skillnad inom partiet. På hemmaplan har Sverige drabbats av en tragisk trafikolycka på länsväg 919 mellan Ödeshög och Vadstena. En ensam förare, en man i 40‑årsåldern, omkom efter att bilen körde av vägen och kolliderade med ett träd. Polisen bekräftade att det inte finns misstanke om brott och att olyckan bedöms som en singelolycka.

Vägavstängningarna löstes upp samma kväll efter att fordonet bärgats. I en annan händelse har en person på ett särskilt boende i Ljungby bekräftats med smittsam tuberkulos, vilket har lett till omfattande smittspårning i både kommunen och Region Kronoberg. Samtidigt har flera bilar i Värnamo utsatts för avfallsskadegörelse, där polisen på sociala medier har uppmanat bilägare att vara vaksamma och anmäla eventuella incidenter





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USA Justitieminister Vapenvila Trafikolycka Tuberkulos

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