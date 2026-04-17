USA:s migrationspolischef lämnar sitt uppdrag – en era av hård invandringspolitik över

Chefen för USA:s migrationspolis, ICE, Todd Lyons, lämnar sin post i slutet av maj. Hans avgång markerar slutet på en period av en allt striktare invandringspolitik som präglats av omfattande deportationer och kritiserade metoder. Lyons, en lojal allierad till tidigare presidenten Donald Trump, har haft en central roll i implementeringen av den hårda linjen mot illegal invandring. Hans efterträdare är ännu inte utsedd, och framtiden för ICE:s arbete och invandringspolitiken framöver är oviss.

Chefen för USA :s migrationspolis, ICE , Todd Lyons , kommer att lämna sitt jobb i slutet av maj. Detta meddelande kommer från amerikanska myndigheter och markerar en betydande förändring inom den amerikanska immigrationsförvaltningen. Lyons lämnade in sin avskedsansökan till den nyutnämnda ministern för inrikes säkerhet, Markwayne Mullin, under torsdagen.

Denna avgång signalerar ett potentiellt skifte i den amerikanska immigrationspolitiken efter en period präglad av en alltmer restriktiv hållning. Todd Lyons utnämndes till ställföreträdande chef för ICE av den tidigare administrationen ledd av president Donald Trump i mars 2025. Under sin tid har Lyons varit en centralfigur och en viktig allierad i presidentens strävan att implementera en hård linje mot illegal invandring. Hans ledarskap har varit synonymt med en upptrappning av verkställighetsåtgärder och en ökad betoning på utvisningar. Enligt uppgifter i amerikanska medier har Lyons, sedan 2025, haft ansvaret för en anmärkningsvärd siffra av omkring en halv miljon deportationer som utförts av ICE. Denna omfattning av utvisningar har väckt starka reaktioner och lett till omfattande kritik mot både Lyons personligen och organisationen ICE. Kritiken har främst rört de metoder som använts under genomförandet av dessa deportationer, där anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter och bristande humanitet har framförts från olika håll, inklusive människorättsorganisationer och internationella observatörer. Den hårda linjen har syftat till att avskräcka illegal invandring och upprätthålla gränssäkerheten, men har också medfört betydande sociala och humanitära konsekvenser för de individer och familjer som drabbats. Frågan om vem som kommer att ta över efter Todd Lyons som chef för ICE är i dagsläget oklar. Denna osäkerhet kring ledarskapet bidrar till en känsla av ovisshet kring hur ICE:s framtida arbete kommer att formas och vilken inriktning den nya administrationen kommer att ge immigrationspolitiken. Det är möjligt att den nya ministern för inrikes säkerhet, Markwayne Mullin, kommer att välja en person med en annorlunda vision för ICE, en vision som kanske tonar ner den hårda linjen eller fokuserar mer på andra aspekter av immigrationshanteringen. Lyons avgång kan ses som en symbolisk händelse som markerar slutet på en era av strikt verkställighet inom USA:s immigrationssystem. Hans tid vid rodret har utmärkt sig genom en kompromisslös hållning mot illegal invandring, vilket har lett till en betydande ökning av deportationer och en skärpning av gränskontroller. Kritiken som riktats mot hans ledarskap har dock varit ihållande och har lyft fram behovet av en mer human och rättvis immigrationspolitik. Förutom nyheten om ICE-chefens avgång rapporterades även andra viktiga händelser under torsdagen. I Norrköping utreds en misstänkt mordbrand i en företagslokal, där ingen person skadats och ingen gärningsman ännu har gripits. I Mellanöstern inleddes en vapenvila mellan Israel och Libanon, men kort därefter anklagade den libanesiska militären Israel för att ha brutit mot avtalet genom attacker mot sydlibanesiska städer. Dessutom har en svensk man åtalats i USA för att misstänkt ha stulit närmare 35 miljoner kronor från Svenska kyrkan i New York. Mannen, som arbetade för kyrkan, misstänks ha använt sin ställning för att genomföra stölderna under en sexårsperiod. Han nekar dock till anklagelserna. Ytterligare en incident rapporterades från E4:an vid Knivsta, där ett släp med farligt gods började brinna, vilket ledde till att vägen fick stängas av i norrgående riktning under flera timmar. Firandet av vapenvilan i Beirut var påtagligt, med skott som avlossades i luften för att välkomna den tio dagar långa överenskommelsen. Människor sågs återvända till områden i södra Beirut som tidigare bombats av Israel. Slutligen rapporterades det att USA och Iran närmar sig ett fredsavtal, enligt uttalanden från president Donald Trump, som menar att Iran har gått med på viktiga punkter, inklusive att inte anrika uran för kärnvapenändamål. Samtalen förväntas återupptas och om ett avtal nås kan presidenten själv resa till Pakistan





