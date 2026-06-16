USA:s oljelager på lägsta nivån på 40 år - Iranavtalet ger hopp om återupptagna transporter

USA:s strategiska oljelager har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1983, samtidigt som en uppgörelse mellan USA och Iran kan leda till att oljetransporterna genom Hormuzsundet återupptas. Storbritannien meddelar nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta.

USA :s strategiska oljelager har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1983. Enligt veckosiffror från det amerikanska energidepartementet minskade den strategiska reserven till 340,3 miljoner fat under förra veckan, en minskning med 8,9 miljoner fat jämfört med föregående vecka.

Detta rapporteras av AFP med hänvisning till departementets uppgifter. Nedgången förklaras delvis av att kriget mellan USA och Iran har bromsat upp råoljeleveranserna. Samtidigt har flera länder samordnat ett historiskt släpp av oljereserver för att mildra effekterna av konflikten. Under måndagen hävdade president Donald Trump att oljetransporterna genom Hormuzsundet, som tidigare blockerats av Iran, börjat återupptas efter en uppgörelse mellan länderna.

Innehållet i samförståndsavtalet mellan USA och Iran är ännu inte helt offentliggjort, men USA:s vicepresident JD Vance beskrev avtalet som övergripande. Enligt Vance är dokumentet ungefär en och en halv sida långt, vilket gör det till ett mycket omfattande avtal. Samtidigt meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer i ett uttalande att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att stödja Ukraina under de kommande vintrarna.

Storbritannien planerar inom kort att rikta nya sanktioner mot Rysslands så kallade skuggflotta och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas, enligt uppgifter från Politico. Situationen på oljemarknaden är fortsatt spänd. De minskade strategiska lagren i USA signalerar en ökad osäkerhet kring tillgången på råolja, särskilt med tanke på de geopolitiska spänningarna i Mellanöstern.

Iranblockaden av Hormuzsundet har haft en direkt påverkan på leveranskedjorna, och även om Trump hävdar att transporterna återupptagits, är det oklart hur länge denna förbättring kommer att bestå. Samtidigt fortsätter Storbritannien att agera mot Rysslands energisektor som en del av det internationella trycket till följd av kriget i Ukraina. De nya sanktionerna syftar till att minska Rysslands intäkter från fossila bränslen och därmed begränsa dess förmåga att finansiera kriget.

Sammantaget visar denna utveckling på en komplex global energisituation där flera faktorer samverkar för att påverka både priser och tillgång på olja





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