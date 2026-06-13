USA:s president Donald Trump kan mötas enskilt med Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj vid sidan av G7-mötet i Frankrike nästa vecka. En högt uppsatt källa i den amerikanska regeringen har rapporterat detta för Reuters. Något enskilt möte mellan de två ledarna är inte inbokat, men ett möte kan ske vid sidlinjerna enligt källan. Trump och Zelenskyj kommer dock att mötas när alla G7-ledarna ska träffas i samma rum och samtala.

USA :s president Donald Trump kan mötas enskilt med Ukraina s ledare Volodymyr Zelenskyj vid sidan av G7-mötet i Frankrike nästa vecka. En högt uppsatt källa i den amerikanska regeringen har rapporterat detta för Reuters.

Något enskilt möte mellan de två ledarna är inte inbokat, men ett möte kan ske vid sidlinjerna enligt källan. Trump och Zelenskyj kommer dock att mötas när alla G7-ledarna ska träffas i samma rum och samtala. Samtliga EU-stater har kommit överens om att inleda det första så kallade förhandlingsklustret för att Ukraina och Moldavien ska kunna ansluta till unionen. Ett stort kliv framåt, skriver Europeiska kommissionens Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande António Costa i beskedet.

Beskedet kommer kort efter att Ungern återkallat sitt veto mot ett ukrainskt medlemskap förra veckan. Det första av de sex förhandlingsklustren inleds i Luxemburg den 15 juni. Under maj 2026 dödades och skadades fler civila i Ukraina än under någon enskild månad sedan april 2022, enligt FN:s mänskliga rättighetsorgan OHCHR. Instansens särskilda Ukrainauppdrag HRMMU noterar minst 274 civila dödsfall och ytterligare 1 763 skadade i kriget, totalt 2 037.

I juli 2025 dödades 312 civila och ytterligare 1 482 skadades av kriget i Ukraina, vilket är toppnoteringen sedan april för fyra år sedan. Totalt har över 16 000 civila dödats och närmare 50 000 skadats sedan Rysslands fullskaliga invasion den 24 februari 2022. Under fredagen meddelande Storbritannien att ett förbud mot diesel och flygbränsle tillverkat i Ryssland kommer att införas senast 2027, rapporterar Reuters.

Storbritannien meddelade förra månaden att landet tills vidare kommer att tillåta import av diesel och flygbränsle som har raffinerats från rysk råolja i ett annat land. Därmed skjuts det tidigare aviserade importförbudet upp. Beslutet motiveras med leveransproblem till följd av kriget i Iran. I ett uttalande till ryska nyhetsbyrån Tass medger Rysslands president Vladimir Putin att ukrainska attacker mot ryska mål skadar den ryska ekonomin.

Putin hävdar dock att ekonomin återhämtar sig snabbt. Den senaste tidens ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier och annan infrastruktur i landets oljesektor, har bland annat orsakat bränslebrist och långa bilköer vid bensinstationerna på Krim. Ukraina har för avsikt att söka ytterligare 20 miljarder dollar i nästa veckas Ramsteinmöte inom ramen för koalitionen UDCG. Deltagarländerna från i huvudsak EU och Nato ska ombes bidra med 2 till 6 miljarder vardera som bidrag eller lån.

Alla ser att Ryssland står i lågor och vi vill att det ska brinna ännu mer, men vi behöver finansiering för att kunna göra det, säger en högt uppsatt ukrainsk tjänsteman till Politico. Enligt Ukrainas försvarsdepartement, med en egen budget på knappt 100 miljarder euro, har allierade länder utlovat 38 miljarder dollar hittills i år och det nya önskemålet vore alltså ett nästan 50-procentigt tillskott till detta.

Det ekonomiska och materiella stödet kommer också stå högst på agendan i Natotoppmötet i Ankara den 7 och 8 juli. USA:s överbefälhavare för Nato, general Alexus G Grynkewich, säger att han följer underrättelserna noga och gör bedömningen att Ryssland är inte ute efter en konflikt. I sitt framträdande på Ila Berlin Air Show hävdar han att Ryssland förstår begreppet försvarsallians, och att Nato har ett antal asymmetriska fördelar, rapporterar Financial Times.

Uttalandet kommer mot bakgrund av att USA aviserat minskningar av den militära kapaciteten som man bidrar med till Natos Force Model, det vill säga till försvarsalliansens gemensamma reserver som kan sättas in inom 10, 30 respektive 180 dagar. Också med anledning av att Rysslands förstärkningar längs Natos östflank uppmärksammats de senaste dagarna. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natten mot fredagen. Tyvärr dödades en 44-årig kvinna i attacken.

En annan kvinna, 33 år gammal, fick allvarliga skador. Sjukvårdspersonal ger henne den vård hon behöver, skriver chefen för den regionala militärförvaltningen, Oleh Grigorov, på Telegram. Ukraina har genomfört upprepade angrepp mot broar mellan ockuperade Krimhalvön och Cherson. I en intervju med Reuters bekräftar Robert Brovdi, högste befäl för Ukrainas obemannade system, vad många experter antagit: Målet är att isolera Krim från övriga områden som kontrolleras av Ryssland.

Vi kommer att skapa förhållanden som gör det extremt svårt för militär personal eller de som arbetar inom försvarsindustrin att stanna kvar på Krim, säger han. Den ukrainska armén bekräftar att landets styrkor slagit till mot ett oljeraffinaderi i ryska Afipsky i länet Krasnodar, rapporterar Reuters. Även anläggningar med koppling till drönarproduktion ska ha angripits.

Uppgifterna om en stor brand på området kom på torsdagsmorgonen och ryska företrädare sa då att vrakdelar från drönare fallit ner och slagit sönder en gasledning





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