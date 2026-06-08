USA:s president Donald Trumps investeringar är svåra att följa och kan gynna den egna ekonomin, men så ser det inte ut. Istället har han investerat i bolag som påverkas av beslut från den federala regeringen och av politik som hans administration driver.

USA :s president Donald Trump s investeringar är svåra att följa och kan gynna den egna ekonomin, men så ser det inte ut. Istället har han investerat i bolag som påverkas av beslut från den federala regeringen och av politik som hans administration driver.

Det mest udda inslaget i portföljen är köpet av Kura Sushi USA, en kedja som serverar sushi på rullband. Aktien har gått ned 18 procent sedan köpet. Fintechbolaget Fidelity National Information Services har fallit 37 procent sedan Trumps köp och är en av hans sämsta affärer i år. Medicinteknikbolaget Boston Scientific har gått ned 29 procent sedan Trumps köp i mars.

Bolaget uppskattade redan förra året att hans tullpolitik skulle kosta dem 200 miljoner dollar. Det är oklart vem som egentligen gynnas av Trumps investeringar. Oroligheterna i Bolivia har kulminerat och har väckt frågor kring landets enorma lithiumtillgångar. Parlamentet har röstat igenom en lag som ger president Rodrigo Paz möjlighet att införa undantagstillstånd och sätta in militären för att återta kontrollen.

Schweiz röstar den 14 juni om ett befolkningsstopp, vilket kan leda till ett potentiellt tillväxttapp på upp till 685 miljarder franc. En ukrainsk drönarattack har satte en rysk oljedepå i brand och blottat hur sårbar landets energiförsörjning är. Rysslands försvarsdepartement rapporterar att 376 ukrainska drönare sköts ner över ett stort antal regioner. Kriget mot Iran har hittills kostat de amerikanska hushållen omkring 100 miljarder dollar.

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