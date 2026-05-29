USA:s president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i situationen har avslutats men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal med Iran som ligger på bordet. Enligt en högt uppsatt Vita huset-källa har Trumps möte med sina närmaste rådgivare i situationen varat i två timmar.

Enligt en högt uppsatt Vita huset-källa har Trumps möte med sina närmaste rådgivare i situationen varat i två timmar. Trumps regering bedömer att en överenskommelse med Iran är nära men att vissa delar återstår att lösa, däribland frigörandet av frysta iranska tillgångar. Trump tycktes också bekräfta tidigare uppgifter i amerikanska medier om innehållet i det föreslagna samförståndsavtalet med Iran. Iran måste gå med på att de aldrig kommer att ha ett kärnvapen eller en bomb.

Hormuzsundet måste omedelbart öppnas utan tullar för obegränsad sjötrafik i båda riktningarna. Presidenten tillade att Iran ska rensa Hormuzsundet på minor och att USA i gengäld ska häva sin blockad av iranska hamnar. Trump uppgav även att USA i samarbete med Iran och det internationella kärnenergiorganet IAEA ska gräva fram det höganrikade uran som ligger begravt under sönderbombade iranska kärnanläggningar. Tongångarna från Iran lät på fredagen annorlunda.

Landets chefsförhandlare, den mäktige talmannen i parlamentet Mohammad Bagher Ghalibaf, uttryckte misstro. Han sa att Iran inte litar på garantier eller ord utan bara på handling. Inga steg kommer att tas innan den andra sidan agerar först. Även uppgifterna om att förhandlingar om Irans kärnenergiprogram är aktuella i detta skede förnekades av Teheran.

Utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baqaei sa på statligt kontrollerad tv att inga förhandlingar förekommer. Enligt uppgifter från källor som citerades av flera amerikanska medier i torsdags är de iranska och amerikanska förhandlarna överens om ett förslag till samförståndsavtal. Men de båda ländernas ledare har ännu inte godkänt förslaget. Överenskommelsen ska enligt uppgifterna ses som ett första kliv i att nå ett permanent slut på konflikten.

Förslaget innebär bland annat en förlängning av vapenvilan med 60 dagar. Under perioden ska förhandlingar om Irans kärneneregiprogram inledas, Hormuzsundet öppnas för kommersiell sjöfart och den amerikanska sjöblockaden successivt hävas





USA uppges utreda Trumps våldtäktsofferVåren 2023 fällde en domstol i New York Donald Trump för sexuellt övergrepp mot författaren och journalisten E Jean Carroll.

USA:s president Donald Trump kräver av Iran att sluta utveckla kärnvapen och öppna HormuzsundetUSA:s president Donald Trump har skrivit på plattformen Truth Social att Iran måste gå med på att landet aldrig kommer att skaffa kärnvapen och att Hormuzsundet måste öppnas för obegränsad sjöfartstrafik. Trump kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om fredsavtalet mellan USA och Iran.

Oklart läge om USA:s och Irans avtal | Senaste nytt på SvDDonald Trumps möte i Vita huset är över, uppger nyhetsbyrån AP.

Donald Trumps namn måste tas bort från Kennedy CenterEn domare i Washington har slagit fast att Donald Trumps namn måste tas bort från Kennedy Center, USA:s nationella kulturcenter för scenkonst. Detta efter att Trump planerat att renovera centret och kalla det Trump Kennedy Center.

