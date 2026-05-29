USA:s president Trump väntas fatta beslut om fredsavtal med Iran

USA:s president Donald Trump hade förväntats fatta ett slutgiltigt beslut om fredsavtal med Iran under ett möte i Vita huset, men enligt New York Times är mötet nu avslutat och inget beslut har tagts. Detta enligt en högt uppsatt källa i Vita huset. Amerikanska tjänstemän har under de senaste dagarna uppgett att fredsförhandlingarna går bra och att ett avtal snart kan bli klart, men iranska företrädare har inte låtit lika positiva. I ett annat ärende har en personbil körat på en älg på E45 nordost om Strömsund, och de fyra personer som färdades i bilen har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En motorcyklist har också avlidit efter en olycka under ett evenemang i Falkenberg, och en person i publiken träffades av motorcykeln och fördes till sjukhus. En flicka i 4-årsåldern försvann i Västerås på fredagskvällen, men har nu hittats och är förd till sjukhus. Civilminister Erik Slottner har tagit privatlektioner i engelska via regeringskansliet, vilket har kostat skattebetalarna 84 000 kronor. Det är stopp i trafiken på E18 i Örebro på grund av en brand i en bil. Räddningstjänsten släcker branden och trafiken kan behöva stängas av på grund av rökutvecklingen. USA:s förra justitieminister Pam Bondi säger att det förekom felaktig maskning när dokument kopplade till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein offentliggjordes. Det framgår av en textkopia av Bondis öppningsanförande från fredagens utfrågning i representanthusets tillsynsutskott, rapporterar NBC News. Bondi, som fick sparken i början av april, har även tidigare frågats ut om justitiedepartementets hantering av Epsteindokumenten. Hennes övergripande budskap är fortsatt att offentliggörandet - som tvingades fram efter ett beslut i kongressen - gått rätt till.

