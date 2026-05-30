USA:s president Trump väntas inte godkänna ett avtal med Iran förrän det är bra för USA. Detta efter ett möte mellan Trump och hans närmsta rådgivare i Vita huset. Trump har sagt att han vill fatta ett slutgiltigt beslut om Iran, men USA:s försvarsminister Pete Hegseth har poängterat att USA kan återuppta kriget med Iran om det behövs.

USA :s president Trump väntas inte godkänna ett avtal med Iran förrän det är bra för USA . Det säger en tjänsteman efter ett möte mellan Trump och hans närmsta rådgivare i Vita huset.

Trump har sagt att han vill fatta ett slutgiltigt beslut om Iran, men USA:s försvarsminister Pete Hegseth har poängterat att USA kan återuppta kriget med Iran om det behövs. Hegseth sa under ett försvarstoppmöte i Singapore att USA:s förmåga att återuppta insatserna bygger på att man är kapabel till det och att lager är tillräckliga för detta. Detta sker trots att amerikanska styrkor fortfarande är närvarande och vaksamma i hela regionen.

Flera amerikanska medier har rapporterat om att de iranska och amerikanska förhandlarna är överens om ett förslag till samförståndsavtal, men att ledarna inte ännu godkänt det. Förslaget innebär en förlängning av vapenvilan med 60 dagar, inledande av förhandlingar om Irans kärnenergiprogram, öppnandet av Hormuzsundet för kommersiell sjöfart och hävandet av den amerikanska sjöblockaden





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Avtal Vita Huset Pete Hegseth

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uppgifter: USA och Iran har avtal – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA och Iran nära vapenvila - Trump varnar Oman och Israel utökar offensivEn preliminär överenskommelse om 60 dagars vapenvila mellan USA och Iran väntar på Trumps godkännande. Samtidigt hotar Trump Oman, FN svartlistar Israel, och USA genomför attacker i Iran. Israel utökar offensiven i Libanon trots vapenvila.

Read more »

Iran: Robotar avfyrade mot mål – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Elva dödade i israeliska attacker mot Libanon - Trump kräver mer från IranUSA och Iran nära att nå avtal om vapenvilan - Trump kräver mer från Iran

Read more »