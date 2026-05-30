Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

USA:s president Trump väntas inte godkänna ett avtal med Iran förrän det är bra för USA

Politik News

USA:s president Trump väntas inte godkänna ett avtal med Iran förrän det är bra för USA
USAIranAvtal
📆2026-05-30 06:57:00
📰GoteborgsPosten
43 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

USA:s president Trump väntas inte godkänna ett avtal med Iran förrän det är bra för USA. Detta efter ett möte mellan Trump och hans närmsta rådgivare i Vita huset. Trump har sagt att han vill fatta ett slutgiltigt beslut om Iran, men USA:s försvarsminister Pete Hegseth har poängterat att USA kan återuppta kriget med Iran om det behövs.

USA :s president Trump väntas inte godkänna ett avtal med Iran förrän det är bra för USA . Det säger en tjänsteman efter ett möte mellan Trump och hans närmsta rådgivare i Vita huset.

Trump har sagt att han vill fatta ett slutgiltigt beslut om Iran, men USA:s försvarsminister Pete Hegseth har poängterat att USA kan återuppta kriget med Iran om det behövs. Hegseth sa under ett försvarstoppmöte i Singapore att USA:s förmåga att återuppta insatserna bygger på att man är kapabel till det och att lager är tillräckliga för detta. Detta sker trots att amerikanska styrkor fortfarande är närvarande och vaksamma i hela regionen.

Flera amerikanska medier har rapporterat om att de iranska och amerikanska förhandlarna är överens om ett förslag till samförståndsavtal, men att ledarna inte ännu godkänt det. Förslaget innebär en förlängning av vapenvilan med 60 dagar, inledande av förhandlingar om Irans kärnenergiprogram, öppnandet av Hormuzsundet för kommersiell sjöfart och hävandet av den amerikanska sjöblockaden

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GoteborgsPosten /  🏆 45. in SE

USA Iran Avtal Vita Huset Pete Hegseth

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uppgifter: USA och Iran har avtal – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelUppgifter: USA och Iran har avtal – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling
Read more »

USA och Iran nära vapenvila - Trump varnar Oman och Israel utökar offensivUSA och Iran nära vapenvila - Trump varnar Oman och Israel utökar offensivEn preliminär överenskommelse om 60 dagars vapenvila mellan USA och Iran väntar på Trumps godkännande. Samtidigt hotar Trump Oman, FN svartlistar Israel, och USA genomför attacker i Iran. Israel utökar offensiven i Libanon trots vapenvila.
Read more »

Iran: Robotar avfyrade mot mål – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelIran: Robotar avfyrade mot mål – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling
Read more »

Elva dödade i israeliska attacker mot Libanon - Trump kräver mer från IranElva dödade i israeliska attacker mot Libanon - Trump kräver mer från IranUSA och Iran nära att nå avtal om vapenvilan - Trump kräver mer från Iran
Read more »



Render Time: 2026-05-30 09:57:36