Amerikanska luftstridskrafter har genomfört en militär operation mot mål i Iran som beskrivs som ett 'proportionerligt svar' på den iranska agressionen. President Donald Trump hävdar att Iran låg bakom attacken och uppger att två amerikanska piloter är säkra och oskadda. Irans utrikesministern har uppmanat utländska styrkor att lämna iranskt territorium och explosioner rapporteras från flera städer efter operationen.

Under tisdagsaftonen utövade amerikanska luftstridskrafter en militär operation mot mål i Iran. Operationen beskrivs av de amerikanska styrkorna som ett 'proportionerligt svar' på den iranska agressionen som utspelade sig den föregående dagen.

Centcom, amerikanska ledningen för operationer i Mellanöstern, meddelade på plattformen X att målet var att neutralisera hot mot amerikanska intressen och säkerställa regional stabilitet. Detta följde efter att Iran, enligt uppgifter från CNN och islamiska revolutionsgardet, hade avfyrat ett antal robotar och drönare mot amerikanska styrkor i regionen, en handling som beskrivs som obeveklig och som provocerade ett snabbt amerikanskt svar.

President Donald Trump, som har varit mycket aktiv på sociala medier kring detta ärende, hävdade upprepade gånger att Iran låg bakom den ursprungliga attacken. Han skrev på sin plattform Truth Social att två amerikanska piloter var inblandade i incidenten, men att båda befinner sig i säkerhet och är oskadda. Trumps uttalanden har varit direkt och utan omsvep, vilket har bidragit till att eskalera den offentliga debatten om konflikten.

Hans为抓手 har varit att framhäva Amerika's rätt att försvara sig och att fördöma Iran's handlingar som oacceptabla och aggressiva. Irans svar på Trumps uttalande kom via utrikesministern Abbas Araghchi, som uppmanade alla utländska styrkor att omedelbart lämna iranskt territorium. Han betonade att Iran föredrar diplomatiska lösningar, men att landet också 'talar andra språk' - en påminnelse om landets militära kapacitet och viljan att försvara sina suveränitetsgränser.

Sent på tisdagskvällen, efter det amerikanska angreppet, rapporterades explosioner i flera större iranska städer, inklusive Teheran, Tabriz, Isfahan och i närheten av Karaj, enligt iransk statlig television. Dessa ljud och händelser tyder på att operationen var omfattande och nådde flera olika platser inom Iran. Under de senaste dagarna har spänningarna i Mellanöstern ökat kraftigt. Onsdagen innan det iranska attacken mot Israel, som Israel beskriver som ett motangrepp mot militära mål, skapat en ny kris.

I samband med detta uppmanade Donald Trump både Israel och Iran att omedelbart lägga ner sina vapen och söka en diplomatisk lösning. Hans uppmaning kom mitt i den eskalerande konflikten och spekulationer om en bredare krigsson fortsätter att växa. Även om Iran och USA fortsätter att framföra sina behov av att försvara sig, finns ett stort behov av internationell mediation för att förhindra en ytterligare eskalation som skulle kunna drabba hela regionen





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