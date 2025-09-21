USA:s regering fortsätter attacken mot medier och motståndare – Demokrati hotas?

Nya regler från Pentagon inskränker pressfriheten och Trumps uttalande om negativ rapportering skapar oro. Professor Lindberg varnar för demokratisk nedmontering, likt den i Turkiet.

Den amerikanska regeringen fortsätter sin offensiv mot medier och politiska motståndare, en utveckling som fått många att höja på ögonbrynen världen över. Pentagon , USA :s försvarsdepartement, har infört nya regler som kraftigt inskränker journalisters möjlighet att publicera information. Enligt de nya direktiven måste journalister nu få förhandsgodkännande från försvarsdepartementet innan de publicerar uppgifter, annars riskerar de att förlora sina pressleg.

Detta är en drastisk förändring som innebär en betydande begränsning av pressfriheten och journalisters oberoende. Kritiska röster menar att dessa regler utgör en allvarlig attack på den fria pressen och underminerar demokratiska principer. Frågan är nu hur dessa nya regler kommer att implementeras och vilka konsekvenser de får för rapporteringen om militära frågor och utrikespolitik. Många är oroade över att detta kan leda till ökad självcensur bland journalister och en minskad transparens i rapporteringen. Denna utveckling kommer vid en tidpunkt då förtroendet för traditionella medier redan är lågt i vissa kretsar, vilket gör situationen än mer komplicerad. Regeringens agerande ses av många som ett försök att kontrollera narrativet och styra den offentliga debatten. Det är uppenbart att den fria pressen spelar en avgörande roll i en fungerande demokrati, och alla försök att begränsa dess funktion riskerar att skada fundamentala demokratiska värden.\Samtidigt som Pentagon stramar åt tyglarna för pressen, har president Donald Trump uttalat sig om att han anser att det borde vara olagligt för journalister att rapportera negativt om honom och hans administration. Detta uttalande är i linje med tidigare kritik mot medier som rapporterat kritiskt om honom och hans politik. Trump har även hotat med att dra in sändningstillstånd för kritiska tv-kanaler, en åtgärd som skulle få allvarliga konsekvenser för yttrandefriheten och mediemångfalden i landet. Uttalandet har väckt starka reaktioner och ses som ett hot mot pressfriheten och en antydan om en ökande auktoritär tendens. På sin egen plattform, Truth Social, har Trump dessutom gått till hårt angrepp mot sina politiska motståndare och uppmanat justitieministern att väcka åtal mot flera av dem. Bland de som nämnts specifikt återfinns tidigare FBI-chefen James Comey och den demokratiske senatorn Adam Schiff. Denna typ av uttalanden och handlingar har fått många att ifrågasätta den demokratiska utvecklingen i USA. Kritiker menar att detta är ett mönster av agerande som liknar det som sker i auktoritära regimer där politiska motståndare tystas och medier kontrolleras. Denna utveckling riskerar att underminera grundläggande demokratiska principer och rättsstatens funktion.\Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, uttrycker en allvarlig oro över utvecklingen. Han menar att USA:s demokratiska status är hotad och att landet riskerar att inte längre kunna klassas som en demokrati. Lindberg jämför Trumps agerande med den demokratiska nedmontering som skett i Turkiet under president Erdogan. Erdogan, som i sin tur ska besöka Vita Huset nu i veckan, har kritiserats för att ha minskat yttrandefriheten och pressfriheten i sitt land. Denna jämförelse är mycket talande och understryker den oro som många känner över den nuvarande politiska situationen i USA. Denna jämförelse har tagits emot med stor uppmärksamhet och har fått många att ifrågasätta den framtida utvecklingen i USA. Kombinationen av inskränkningar i pressfriheten, attacker på politiska motståndare och uttalanden som ifrågasätter demokratiska principer ger en dyster bild. Det är nu viktigt att demokratiska krafter i USA agerar för att skydda de grundläggande principer som landet byggts på och säkerställa att den fria pressen kan fortsätta att spela sin viktiga roll i samhället. Detta innefattar att försvara journalisters rätt att rapportera fritt och att säkerställa att makthavare hålls ansvariga för sina handlingar





Pressfrihet Demokrati USA Trump Pentagon Medier

