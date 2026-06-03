USA:s representanthus ställer sig bakom resolution för att stoppa kriget mot Iran

USA:s representanthus har ställt sig bakom en resolution som kräver att kriget mot Iran ska stoppas tills det godkänts av kongressen. Detta ses som ett tecken på att republikanska politikers stöd till kriget börjar avta.

USA :s representanthus har ställt sig bakom en resolution som kräver att kriget mot Iran ska stoppas tills det godkänts av kongressen. Detta ses som ett tecken på att republikanska politikers stöd till kriget börjar avta.

Förslaget har lagts fram av demokrater och hänvisar till en lag om att militära operationer måste godkännas av kongressen ifall det pågår i mer än 60 dagar. Vita huset har sagt att så inte är fallet med kriget i Iran, trots att det inleddes den 28 februari, eftersom en vapenvila inletts mellan USA, Israel och Iran. Det finns flera hinder kvar innan resolutionen når presidentens skrivbord, som dessutom kan lägga in sitt veto.

Ett veto som kongressen sedan har svårt att upphäva, då det krävs två tredjedelars majoritet i frågan. Samtalerna mellan USA och Iran har inte upphört den senaste veckan, till skillnad från vad medieuppgifter gjort gällande. Men inga framsteg har heller gjorts i förhandlingar, enligt Irans utrikesminister Abbas Araqchi. USA:s president Donald Trump antyder dock att förhandlingarna till Iran kan leda till framsteg redan i helgen.

Men han lämnar också en brasklapp: Irans utrikesminister Abbas Araghchi varnar för att en attack mot Libanons huvudstad Beirut skulle innebära att kriget i Mellanöstern blossar upp med full kraft igen. Israel har hotat att bomba Beiruts södra förorter i en upptrappning av sin omfattande militärinsats mot libanesiska Hizbollah. USA:s president Donald Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering, men nya attacker skedde så sent som på tisdagen.

I de utdragna förhandlingarna om USA:s krig mot Iran har Teheran krävt att ett avtal även ska ge fred i Libanon. Iran har attackerat ett amerikansk militärfartyg, enligt Irans statliga media under onsdagen. USA:s Centralkommando meddelar på onsdagskvällen att detta inte stämmer. Båda sidor beskyller varandra för attacker i regionen.

Skadorna på Kuwaits flygplats orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem och inte av iranska attacker mot Kuwait, enligt Irans revolutionsgardet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu förnekar inte att han och USA:s president Donald Trump hamnar i svåra diskussioner. Han har sagt att han inte vill gå in på detaljerna i deras samtal. Trump har sagt att han inte var arg, utan snarare lite störd på ständiga konflikter med Libanon.

Han har också sagt att han tycker bra om Netanyahu, som han kallar för 'Bibi'. Minst 63 personer skadades nattens iranska attack mot Kuwait, uppger landets hälsoministerium. Både Iran och USA ska ha genomfört attacker i regionen under natten - bägge parter hävdar självförsvar eller moteld. Donald Trump uppger på onsdagen att Irans högsta ledare, ayatollah Mojtaba Khamenei, deltar i samtalen med USA





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