USA :s senat röstar igenom resolution mot kriget USA s senat har med 50 röster mot 47 rödat för en symbolisk men politiskt viktig resolution som syftar till att begränsa president Donald Trump s befogenheter att föra krig med Iran .

Ytterligare en omröstning i senaten återstår. Om resolutionen går igenom, väntar dock hinder i representanthuset. Sedan Trump beordrade attacken mot Iran i slutet av februari har Demokraterna tvingat fram upprepade omröstningar om resolutioner som skulle kräva att presidenten antingen får kongressens godkännande eller tvingas dra tillbaka de amerikanska styrkorna. Den republikanske senatorn Bill Cassidy från Louisiana röstade ja till resolutionen efter att flera gånger tidigare ha röstat nej.

Tre andra republikaner, som också tidigare rödat ja i senaten, gjorde det även denna gång.





