USA:s utrikesminister Marco Rubio bjuder in Indiens premiärminister till Vita huset för att stärka relationerna

USA:s utrikesminister Marco Rubio har bjudit in Indiens premiärminister Narendra Modi till Vita huset, i ett försök att stärka relationerna mellan länderna. Under besöket ska han även delta i ett möte med det så kallade Quad-samarbetet – ett strategiskt forum mellan USA, Indien, Japan och Australien, som bland annat syftar till att balansera Kinas inflytande. Relationerna mellan USA och Indien har varit ansträngda det senaste året, inte minst efter att Trump införde 25 procents tullar på indiska varor som svar på landets inköp av rysk olja. Vid Rubios besök väntas Indien prioritera fortsatta förhandlingar om handel och även lyfta frågor om kärnkraft, särskilt små modulära reaktorer. Energifrågan står högt på agendan, då Indien försöker diversifiera sina olje- och gasleveranser med anledning av störningarna i Mellanöstern och Irans blockeringar av Hormuzsundet.

USA :s utrikesminister Marco Rubio har bjudit in Indiens premiärminister Narendra Modi till Vita huset, i ett försök att stärka relationerna mellan länderna, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Marco Rubio är på ett fyra dagar långt besök i Indien för samtal med höga indiska företrädare om energi, handel och regional säkerhet. Under besöket ska han även delta i ett möte med det så kallade Quad-samarbetet – ett strategiskt forum mellan USA, Indien, Japan och Australien, som bland annat syftar till att balansera Kinas inflytande.

Relationerna mellan USA och Indien har varit ansträngda det senaste året, inte minst efter att Trump införde 25 procents tullar på indiska varor som svar på landets inköp av rysk olja.ytterligare efter Trumps uttalanden om att själv ha bidragit till att stoppa konflikter mellan Indien och Pakistan, något som den indiska administrationen bestämt avvisat. Under 2026 har dock relationerna förbättrats, bland annat genom ett interimsavtal som sänkt tullarna på indiska varor.

Vid Rubios besök väntas Indien prioritera fortsatta förhandlingar om handel och även lyfta frågor om kärnkraft, särskilt små modulära reaktorer. Landet har nyligen reformerat sina kärnkraftslagar för att locka privata investeringar. Energifrågan står högt på agendan, då Indien försöker diversifiera sina olje- och gasleveranser med anledning av störningarna i Mellanöstern och Irans blockeringar av Hormuzsundet.

Marco Rubio betonade även att USA är redo att hjälpa Indien att minska sitt beroende av Iran och att amerikanska energiprodukter kan bidra till att bredda landets energiförsörjning





