USA:s utrikesminister Marco Rubio deltar i Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg

Marco Rubio kommer till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Före mötet var det oklart om han skulle delta men utrikesminister Maria Malmer Stenergard ville inte ge besked. Förberedelserna inför Natotoppmötet i Ankara pågår.

Efter erkännandet av den tio år gamla mordutredningen som avslutades slutgiltigt. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag, bekräftar det amerikanska utrikesdepartementet.

Under sitt besök ska Rubio träffa statsminister Ulf Kristersson (M) och Natos generalsekreterare Mark Rutte. Tidigare var det oklart om Rubio skulle delta på mötet. Maria Malmer Stenergard (M), utrikesminister, ville inte ge besked i frågan. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför det riktiga Natotoppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts





