USA:s utrikesminister Marco Rubio tackar Sverige för välkomnandet till Natomötet i Helsingborg och kallar värdlandet för en "mönstermedlem" sedan tillträdet för drygt två år sedan.

Pedagogiska krav på höstterminens läxor. Osinjerad demonstration på Gustav Adolfs Torg med natodemonstrationer planerade på Stortorget och i Stadsparken samt ytterligare en om Gaza. Standsamtal med USA:s tillförordnade marinminister Hung Cao om USA:s vapenaffärer med Taiwan. Betalning för nya sjukvårdsplaner för kornodlare.

Ökad beredskap vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge med anledning av utbrottet av ebola i Östafrika





Maria Malmer Stenergard är positiv till Rubio på utrikesministermöte i HelsingborgSveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard har en positiv inställning till att USA:s utrikesminister Marco Rubio ska delta på Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg, då USA tidigare varit frånvarande på dessa möten. Malmer Stenergard tar upp två viktiga punkter i sitt möte med Sinukrainskt motsvarighet Andrij Sybiha, det har varit en svår tid i Ukraina och att stödja Ukraina och påskynda skiftet i Nato. Malmer Stenergard uttrycker sin förhoppning och tro på att Rubio kommer till Sverige, men nämner även att hon ser USA som brytare. Samtidigt lyfter Malmer Stenergard viktigheten av behagat skifte och betonar det är viktigt att det sker i ordning.

USA:s utrikesminister Marco Rubio hotar att leverera ett bittert budskap i HelsingborgUtrikesminister Marco Rubio, som brukar betraktas som sansad och Natovänlig, har kritiserat Italien och Storbritannien för att begränsa eller stoppa USA:s användning av baser i kriget mot Iran. Argumentationen har haltat, och Rubio blandar ihop beslut från enskilda regeringar med Nato som helhet. USA:s baser i Europa är ett medel för att utöva global militärmakt, enligt Rubio. För arrangören Sverige blir detta det viktigaste diplomatiska dansnumret på länge, med målet att dämpa känslorna, hålla ihop alliansen och få ministrarna att flyga hem med någon form av tillförsikt.

Marco Rubio, USA:s utrikesminister, landar i Malmö inför Natomötet i HelsingborgUtrikesministern planerade ett besök i Malmö för Natomötet, som hålls i Helsingborg. Han pekade särskilt ut Spanien som ett exempel på ett land som inte hade tillåtit USA att använda baser på deras territorium i Irankriget.

Marco Rubio har landat i Sverige | Senaste nytt på SvDUSA:s utrikesminister Marco Rubio har nu landat i Sverige för att delta i Natotoppmötet i Helsingborg.

