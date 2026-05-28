Hundratusentals amerikaner söker sig bort från USA, men vägen till ett nytt liv i Europa går ofta via ett omstritt privatföretag med nära monopol på visumhantering. VFS Global kontrollerar visumhantering i Europa och har mött kritik för sina tillägstjänster.

Hundratusentals amerikaner söker sig bort från USA , men vägen till ett nytt liv i Europa går ofta via ett omstritt privatföretag med nära monopol på visumhantering.

Politiska spänningar uppges vara den främsta drivkraften, 89 procent av deltagarna på en nyligen genomförd emigrantkonferens i San Diego uppgav politiska skäl som huvudorsak. Populära destinationer är Mexiko, Portugal, Kanada och Nya Zeeland, men Europa lockar starkt. Det som många av dessa presumtiva emigranter ännu inte vet är att vägen till ett europeiskt visum i stor utsträckning kontrolleras av ett enda privat bolag: VFS Global. Nu undviker vi USA - miljontapp i turister.

Dagens PS Bolaget är kontrakterat av mer än 70 regeringar i 167 länder och hanterar visumansökningar för i princip samtliga EU-länder utom Spanien. Affärsmodellen är enkel. VFS fattar inga viseringsbeslut, det är alltjämt respektive regering som bestämmer, utan sköter den administrativa fronten via bokningssystem, insamling av biometriska uppgifter och vidarebefordran av handlingar till konsulaten. Men det är i tillägstjänsterna som de riktiga pengarna finns.

Mellan 2017 och 2024 mer än fyrdubblades VFS rörelseresultat, från 36 miljoner till 161 miljoner schweiziska franc, medan antalet hanterade ansökningar bara ökade med 15 procent under samma period. Granskningen, som bland annat bygger på interna inspektionsrapporter från 22 Schengenländer inhämtade via offentlighetsprincipen, visar att bolaget systematiskt säljer 'valfria' tjänster som SMS-notiser, kurirtjänster, dokumentskanning och premiumlounger, som i praktiken är svåra att tacka nej till.

Anställda vittnar om säljtryck och bonusar kopplade till försäljningsmål, och i vissa fall har tjänster lagts till på kundens nota utan medgivande. Tjeckien konstaterade i en tillsynsrapport 2024 att bolaget utövar 'överdrivet tryck' för att marknadsföra tilläggstjänster, på ett sätt som får sökande att tro att köpen påverkar beslutet om visum. Trots dokumenterade brister mot GDPR och EU:s viseringskodex har VFS mött begränsade konsekvenser. Europeiska kommissionen meddelar nu att den inleder en 'omfattande studie' om outsourcing av visumtjänster.

Problemet är strukturellt. EU-länderna har under lång tid byggt ned sin egen konsulära kapacitet och är nu i praktiken beroende av VFS. Som den schweiziska delegationen i Indien konstaterade: 'Vi har inget annat val än att se VFS som en partner - vi kommer aldrig själva att kunna ta emot det här antalet ansökningar.

' Allt fler brittiska politiker öppnar för att återvända till EU. Men är unionen redo för en comeback? Tanken på att Storbritannien skulle ansöka om att återvända till unionen har länge betraktats som en dagdröm för de mest envisa anhängarna till att stanna i EU. Men för första gången sedan folkomröstningen 2016 börjar frågan dyka upp i politiska kretsar.

Varför har USA och Iran så svårt att komma överens? Några punkter pekas ut som särskilt svåra att enas om. USA och Iran närmar sig ett nytt preliminärt avtal efter flera veckors intensiva förhandlingar. Men osäkerheten kring ett långsiktigt fredsavtal i Mellanöstern finns ändå kvar.

Bakgrunden är förstås den utdragna konflikten kring Hormuzsundet och Irans oljeexport. Trots tre månaders transportstopp i Hormuzsundet har oljepriserna inte stigit i den omfattning som analytiker befarat. Det skenbara lugnet bygger på krympande lager och tillfälliga nödlösningar. När de tar slut kan priset rusa.

Världen gick in i Hormuz-krisen med större oljelager än många analytiker insåg. Normalt skulle ett tre månader långt stopp i sundet ha lett till ett kraftigt prisstegring. Men oljepriset har varit relativt stabilt under krisen. För snart 200 år sen flydde svenskar till USA i drivor på grund av usla levnadsförhållanden och hopp om ett bättre liv.

I dag är det amerikanerna som fått nog och fler än någonsin utvandrar.

'Det var intressant att se hur många som överväger detta', säger Von Bradley, en 45-åring från San Diego, till CNBC. Ungerns nya regering signalerar att landet inte längre kommer att blockera EU-sanktioner mot den rysk-ortodoxe patriarken Kirill, ledare för den rysk-ortodoxa kyrkan och en nära allierad till Vladimir Putin. Regeringen under Péter Magyar är redo att låta EU sätta Kirill på sanktionslistan - något som Viktor Orbáns regering stoppade 2022 med hänvisning till religionsfrihet.

Kirill har länge varit en nära allierad till Putin och har stött på flera sätt den ryska regimen





realtid / 🏆 11. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VFS Global Visumhantering EU USA Utvandring Politisk Spänning USA:S Utvandring EU:S Viseringskodex GDPR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA och Kuba: en ny geopolitisk konfliktI skymundan av Iran och Ukraina har en annan viktig geopolitisk konflikt åter blossat upp. USA har åter gått in i en hård konfrontation med Kuba, och den här gången ser det riktigt mörkt ut för den lilla karibiska öns kommunistregim.

Read more »

Iranska svaret: USA går inte längre säkertUSA har attackerat nya iranska mål i vad som beskrivs som självförsvar. Nu hotar Iran med att svara – och menar att USA:s säkerhet i regionen tagit slut. ”Amerika kommer inte längre att ha en säker fristad”, skriver högste ledaren Mojtaba Khamenei.

Read more »

Flera fängelsedomar och en tågkollision i Europa får huvuduppmärksamhetHåkan Nesser frigörs efter två månader i fängelse och avläses med hemfasad, tre personer döms för sprängningen som dödade en 15‑årig i Östberga samt en skolbuss i Belgien kolliderar med ett tåg utan omkomna, medan USA:s utrikesminister Rubio talar om en möjlig överenskommelse med Iran efter senaste attackerna.

Read more »

USA inför nya sanktioner mot iransk sundmyndighet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »