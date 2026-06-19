USA:s vicepresident ställer in Schweizresa - Israels attacker mot Libanon orsak

JD Vance skulle ha deltagit i kärnkraftsförhandlingar med Iran men resan ställs in på grund av Israels flyganfall mot Hizbollahmål i Libanon.

USA:s vicepresident JD Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz , meddelade Vita huset natten mot midsommarafton. Logistiken kring dessa förhandlingar har aldrig varit enkel eller förutsägbar.

I nuläget kommer vicepresidenten inte att resa i väg i natt, skrev de i ett uttalande och sade sig se fram emot att inleda de tekniska samtalen så snart som möjligt. Kort därefter bekräftade Schweiz utrikesdepartement att dagens planerade samtal i Bürgenstock inte blir av, enligt AFP. Uppgifter från flera källor pekar på att Israels förnyade flyganfall mot Libanon är anledningen till att samtalen ställts in.

Runt 80 Hizbollahmål i Libanon har enligt Israel attackerats under natten mot fredagen, med många döda till följd. Iranierna har krävt garantier för att fientligheterna i Libanon upphör i enlighet med det undertecknade avtalet, säger en diplomat till Financial Times och uppger att medlare arbetar för att lösa frågan. Även pro-iranska libanesiska al-Mayadeen rapporterar att Israels fortsatta attacker mot Libanon är skälet till att samtalen skjutits upp.

Både republikaner och demokrater har anklagat Trumpregeringen för att i och med avtalet - som innehåller stora eftergifter gentemot Iran - ha kapitulerat totalt. JD Vance och president Donald Trump har försvarat överenskommelsen, som i praktiken är en avsiktsförklaring om att kommande 60 dagar förhandla fram en mer långsiktig fred. Under de överläggningar som skulle ha inletts på fredagen ska bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram dryftas.

JD Vance meddelade under torsdagen att USA lyft sin blockad mot iranska hamnar kring Hormuzsundet som en del av avtalet. Beslutet att skjuta upp resan kommer som en överraskning för många observatörer, då förhandlingarna ansågs vara i ett kritiskt skede. Den amerikanska administrationen har under en tid arbetat för att nå en överenskommelse med Iran om landets kärntekniska aktiviteter, i utbyte mot lättnader i de ekonomiska sanktionerna.

Kritiker menar dock att avtalet är alltför förmånligt för Iran och att det inte innehåller tillräckliga garantier för att förhindra iransk kärnvapenutveckling. Samtidigt pågår en orolig situation i Mellanöstern där Israel intensifierat sina attacker mot Hizbollah-mål i Libanon, vilket riskerar att eskalera till en bredare konflikt. De diplomatiska ansträngningarna att få till stånd ett eldupphör mellan Israel och Hizbollah har hittills inte gett resultat, och den senaste utvecklingen har ytterligare komplicerat läget.

Förhoppningen är att samtalen mellan USA och Iran ska återupptas inom kort, men det återstår att se om parterna kan enas om en gemensam grund för fortsatta förhandlingar. Analytiker menar att utvecklingen i Libanon kommer att vara avgörande för om och när de tekniska diskussionerna kan inledas





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