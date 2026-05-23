Med anledning av det framgångsrika valet av Polens nuvarande president, Karol Nawrocki, är USA glad att kunna meddela att ytterligare 5 000 soldater kommer att skickas till Polen. Försvarsministern Pete Hegseth överraskade draget flera tjänstemän i Vita huset med en planerad utplacering av 4 000 amerikanska soldater till landetuppgifter, vilket ledde till att 5 000 soldater även Trump verkar ha blivit tagen på sängen. Trots kritiken från Tyskland, som kritiserade USA:s strategi i kriget i Iran, har USA nu skickat ytterligare 5 000 soldater till Polen.

Bara i förra veckan var nämligen budskapet från försvarsministern Pete Hegseth att en planerad utplacering av 4 000 amerikanska soldater till landetuppgifter överraskade draget flera tjänstemän i Vita huset eftersom det var Tyskland, inte Polen, som kritiserade USA:s strategi i kriget i Iran, vilket föranledde att 5 000 soldater även Trump verkar ha blivit tagen på sängen. I telefonsamtal med Hegseth nyligen ska han enligt tidningens uppgifter frågat varför utplaceringen ställdes in och betonat att Polen är en nära allierad till USA som inte borde behandlas illa.

Att det skulle finnas någon osämja mellan presidenten och hans minister är dock ingenting som bekräftas från officiella håll: – President Trump och försvarsminister Hegseth kommunicerar ständigt och är helt överens när det gäller amerikanska truppförflyttningar i Europa, säger Pentagons talesperson Sean Parnell i en kommentar till The Wall Street Journal. Trots att 5 000 soldater nu verkar skickas till Polen innebär inte att USA har övergett sina planer på att minska sin närvaro i Europa.

Enligt tidningens uppgifter väntas Trumpadministrationen inom de närmsta dagarna informera sina Natoallierade att man ska dra ned på antalet styrkor som man i dag är förbundet att skicka till Europa vid en konflikt





