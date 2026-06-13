USA skjuter ner iranska drönare i Hormuzsundet - samtidigt som diplomatiska framsteg rapporteras

USA har skjutit ner flera iranska drönare som försökte attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Händelsen inträffar samtidigt som uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran cirkulerar. Ett samförståndsavtal kan vara nära, men Trump varnar Iran för fortsatta attacker.

USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet , bekräftar militärkommandot Centcom. De första rapporterna om händelsen kom bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran.

Nedskjutningen av drönarna markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Tidigare under fredagen varnade USA:s president Donald Trump Iran för att avfyra fler drönare mot fartyg som försöker passera sundet. Samtidigt pågår diplomatiska ansträngningar. Ett samförståndsavtal mellan USA och Iran kan skrivas på inom bara några dagar, enligt Irans utrikesminister Abbas Araghchi.

Han säger till iransk stats-tv att Iran är vinnarna av kriget med USA, men att avtalet ännu inte är undertecknat och att ändringar kan göras. Frågan om Irans kärnenergiprogram ska diskuteras i ett senare skede. Schweiz har erbjudit sig att vara värd för undertecknandet. USA:s president Donald Trump sade på torsdagen att avtalet är redo för undertecknande, troligen i Europa.

En högt uppsatt tjänsteman inom den amerikanska administrationen uppger att avtalet specifikt handlar om att öppna sundet, lyfta blockaden och flytta ut anrikat uran från Iran. Amnesty International uppmanar till en global bojkott av staten Israel som svar på Israels agerande på Västbanken.

Israel har gått på offensiven och uppför en militärbas i närheten av det före detta flyktingläget i Jenin, första gången sedan Osloavtalen 1993 som Israel inrättar en permanent militäranläggning i area A. Amnestis generalsekreterare Agnès Callamard säger att detta inte görs av enskilda extremistiska individer utan är en del av en statligt uppbackad policy. Förenade Arabemiraten har gått med på att ge Iran över tio miljarder dollar som legat frysta i banker i landet, enligt Reuters.

Det rör sig om inkomster från oljeexport. Den iranske utrikesministern hävdar att avtalet kommer att avsluta kriget på alla fronter, inklusive i Libanon, vilket motsäger USA:s uppgifter om att Iran redan gått med på att aldrig utveckla ett kärnvapen. Irans högste förhandlare Mohammad Baqer Qalibaf skriver på X: Löften måste hållas. Inga men, inga ursäkter.

Samtidigt kallar Trump iranierna för väldigt oärliga människor att ha att göra med och varnar för ytterligare angrepp. Utvecklingen visar på osäkerheten kring det potentiella avtalet och den fortsatta spänningen i regionen





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