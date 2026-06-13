USA skjuter ner iranska drönare - samtidigt närmare avtal

USA har skjutit ner iranska drönare vid Hormuzsundet samtidigt som ett avtal mellan länderna är nära. Rapporter visar höga civila dödssiffror i Ukraina, stora drogtillslag i Turkiet, en dödsolycka i Sandviken, masskjutning i Texas, samt utvärdering av skolskjutningen i Örebro och ebolautbrott i Kongo.

USA har skjutit ner flera iranska drönare som var på väg mot Hormuzsundet , uppger en källa för Reuters. Incidenten inträffar samtidigt som länderna enligt uppgift är närmare än någonsin att underteckna ett samförståndsavtal.

Enligt en källa i Vita huset har Iran gått med på ett prestationsbaserat avtal. Brittiska The Telegraph har publicerat fem punkter som ska ingå: Irans kärnmaterial ska förstöras, kärnprogrammet avvecklas, Hormuzsundet hållas öppet, Iran ska inte finansiera terrorgrupper och Teheran får inte tillgång till frysta tillgångar om avtalet inte följs. Hormuzsundet är en kritisk transportled för olja och gas, och spänningarna i regionen har varit höga under flera år.

Nedskjutningen av drönarna skedde i internationellt vatten, men Iran har ännu inte kommenterat händelsen. Samtidigt visar en ny rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR att maj registrerade det högsta antalet civila dödsoffer i Ukraina på en månad sedan april 2022. Minst 274 civila dödades och 1 763 skadades. Raket- och drönarattacker stod för 45 procent av dödsfallen.

Sedan invasionen i februari 2022 har över 16 000 civila dödats enligt FN. Rapporten pekar på att attackerna i maj var särskilt intensiva i östra Ukraina, där frontlinjen har rört sig. UNHCR varnar för att siffrorna kan vara högre eftersom många dödsfall inte rapporteras. I Turkiet har gränspolisen beslagtagit över ett ton droger som gömts i en lastbil vid gränsen till Grekland.

Drogerna, som kom från Iran, uppskattas ha ett marknadsvärde på 600 miljoner kronor och innehåller metamfetamin, heroin och opium. Det turkiska handelsdepartementet uppger att lastbilen stoppades vid en rutinkontroll och att föraren har gripits. I Sverige beslagtog polisen på Arlanda sedelbuntar från en resenär som skulle utrikes. Det handlar om ett femsiffrigt belopp som misstänks komma från brottslig verksamhet.

Personen misstänks för penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt och fick åka vidare på resan men utreds nu. En tragisk händelse inträffade i Sandviken där en pojke fastnade med huvudet i en container på fredagseftermiddagen. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen har upprättat en anmälan om vållande till annans död och spärrat av platsen för teknisk undersökning.

Anhöriga är underrättade. I Midland, Texas, inträffade en masskjutning där minst en person dog och tio skadades. Skytten barrikaderade sig i en byggnad och senare meddelade polisen att även den misstänkte gärningsmannen är död. Borgmästaren Lori Blong framförde sina tankar och böner till offren på en presskonferens.

Skjutningen är den senaste i en rad av våldsdåd i USA och har återigen väckt debatt om vapenlagar. I Hudiksvall slog blixten ned i ett ödehus vilket orsakade brand. Grannen larmade räddningstjänsten, men huset övertändes och kunde inte räddas. Ingen skadades.

Under eftermiddagen hade flera användare problem med Facebook, Messenger, Instagram och WhatsApp, men före klockan 17 var problemen lösta. Orsaken till störningen har inte offentliggjorts. Myndigheten för civilt försvar har utvärderat insatserna vid skjutningen vid Campus Risbergska i februari förra året. Utvärderingen, som letts av Håkan Lenhoff, visar att polisens snabba initiala insats och skolans övning i inrymning och utrymning sannolikt räddade liv.

Samtidigt pekar man på behov av bättre samverkan mellan aktörer och snabbare omhändertagande av skadade. Metodiken vid pågående dödligt våld (PDV) kan utvecklas, framför allt med fokus på att snabbare ta hand om skadade. Utbrottet av ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa sprider sig till fler områden, varnar WHO. Epidemiologen Olivier le Polain på plats säger att utbrottet växer både i antal fall och geografiskt.

Inom de tre drabbade provinserna upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Befolkningens höga rörlighet försvårar kontrollen och mycket mer måste göras för att hålla utbrottet i schack





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Iran Hormuzsundet Ukraina Masskjutning Texas Ebola

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