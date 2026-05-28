USA skjutits ned iranska drönare i Hormuzsundet

Flera iranska drönare har skjutits ned i närheten av Hormuzsundet, enligt USA:s militärledning. Nattens attacker verkar ha inletts i samband med att iranska styrkor beskjutit fyra fartyg som försökte korsa Hormuzsundet, rapporterar den statliga iranska tv-kanalen Irib enligt AFP. Utvecklingen kan påverka fredsförhandlingarna mellan USA och Iran.

Utvecklingen kan påverka fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Så sent som på onsdagen uppgav Iran att landet fått ett första utkast till ramverk för ett avtal med USA. Enligt det amerikanska militärkommandot Centcom avfyrade Iran en ballistisk robot mot Kuwait som kuwaitiska styrkor sköt ned. I ett uttalande kallar Centcom det för ett ’grovt brott mot vapenvilan’.

Robotattacken skedde några timmar efter det att Iran avfyrat fem attackdrönare mot Hormuzsundet, enligt USA:s militär. Alla drönare uppges ha skjutits ned. Amerikanska styrkor ska sedan ha genomfört en motattack mot en bas i den iranska hamnstaden Bandar Abbas. Irans revolutionsgarde uppger i sin tur att man svarade på USA:s ’aggression’ genom ett angrepp mot den amerikanska flygbas som var ’källan till attacken’.

Det iranska utrikesdepartementet fördömer USA:s anfall som ett brott mot den rådande vapenvilan, skriver AFP. Talespersonen Esmail Baghaei uppger i ett uttalande att Iran ’kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder’ för att försvara sin suveränitet. Han fördömer även ’amerikanska tjänstemännens hotfulla retorik’ mot Iran och andra länder i regionen. USA:s attacker som defensiva då de iranska drönarna utgjorde ett hot.

Enligt källan var de amerikanska anfallen begränsade och har inte inneburit att mer omfattande attacker mot Iran har återinletts. Tidigare i veckan genomförde USA attacker mot Iran som från amerikanskt håll även de beskrevs som självförsvar. Iran kallade det däremot för ett brott mot vapenvilan





