USA stoppar handelsfartyg på väg till Iran - nya spänningar i Mellanöstern

USA:s militär har stoppat ett handelsfartyg som försökte bryta blockaden mot Iran. Samtidigt har en sjömina hittats i Hormuzsundet, och Israel har attackerat mål i södra Libanon. EU inför nya sanktioner mot Hamas, och förhandlingar om Irans uranlager fortsätter.

Den amerikanska militär en har stoppat ytterligare ett handelsfartyg som försökte bryta igenom blockaden mot iranska hamnar. Enligt en amerikansk källa med insyn rör det sig om det Gambia-flaggade fartyget Lian Star som under natten ignorerade flera varningar och försökte gå in i en iransk hamn.

Fartyget angreps av amerikanska stridsflygplan i Omanbukten och oskadliggjordes, men blev inte bordat. Händelsen är den senaste i en rad sammanstötningar i regionen där USA sedan tidigare infört en omfattande blockad mot Iran. Samtidigt har omanska myndigheter varnat för ett flytande föremål som tros vara en sjömina i Hormuzsundet, vilket har föranlett uppmaningar till alla fartyg att iakta största försiktighet.

USA:s militär uppgav på måndagen att de attackerat fartyg som placerade ut minor söder om Iran, och president Donald Trump har krävt att Iran omedelbart avlägsnar alla minor från sundet som en del av ett avtal för att få slut på konflikten. På Libanonfronten har två libanesiska soldater skadats allvarligt i ett israeliskt angrepp, enligt den libanesiska armén. Deras fordon träffades av en israelisk drönare, vilket armén beskriver som ett brott mot humanitär lag.

Elva personer, varav en räddningsarbetare, har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon under fredagen, uppger Libanons hälsodepartement. Formellt råder en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan i mitten av april, men striderna fortsätter mellan Israel och shiamilisen Hizbollah. Samtidigt meddelar EU att man inför nya sanktioner mot Hamas och Palestinska Islamiska Jihad, med fokus på medlemmar inom Hamas politiska byrå.

I en separat utveckling har USA:s finansminister Scott Bessent uppgett att USA fryst kryptotillgångar till ett värde av 1 miljard dollar som tillhör Iran, som en del av den ekonomiska kampanjen mot landet. President Trump hade på fredagskvällen ett två timmar långt möte om en möjlig överenskommelse med Iran, men inget slutgiltigt beslut fattades. En iransk källa uppger att det finns en uppgörelse men att den inte är klar.

En central fråga i förhandlingarna är vad som ska hända med Irans 440 kilo uran anrikat till 60 procent, som IAEA-chefen Rafael Grossi föreslagit kunna lagras i Kazakstan. Kazakstans president har signalerat att landet är villigt att ta emot uranet, vilket skulle kunna vara en väg framåt för att avsluta konflikten. Trump har krävt att uranet förs ut ur Iran, och hans administration fortsätter att driva en hård linje i frågan





Iran: Robotar avfyrade mot mål – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och Israel

Vance bekräftar framsteg i Iran-förhandlingar men Trump tvekar samtidigt som konflikten eskalerar i Mellanöstern

