USA återkallar medborgarskap – Google investerar i AI – Apor äter jord

USA intensifierar återkallandet av medborgarskap för utlandsfödda amerikaner. Google investerar miljarder i AI-bolaget Anthropic. Forskare upptäcker att apor i Gibraltar äter jord för att balansera tarmfloran. Dessutom nyheter om politik, brott, handel och sport.

USA :s justitiedepartement intensifierar sina ansträngningar att återkalla medborgarskapet för hundratals utlandsfödda amerikaner. Enligt rapporter från NBC har Trump administrationen ökat takten i dessa ärenden, med målet att identifiera mellan 100 och 200 potentiella fall per månad där återkallande av medborgarskap kan vara motiverat.

Departementet hävdar att man hanterar det största antalet sådana ärenden i historien under president Trumps ledning och tillförordnade justitieministern Todd Blanche. Detta väcker frågor om rättssäkerheten och huruvida dessa åtgärder är politiskt motiverade. Parallellt med detta har Google beslutat att investera 10 miljarder dollar i Anthropic, företaget bakom AI-modellen Claude, en konkurrent till ChatGPT. Denna investering kan komma att utökas till ytterligare 30 miljarder dollar om Anthropic når sina mål.

Anthropic har nyligen fått en värdering på över 3 000 miljarder kronor efter en investeringsrunda i februari. Denna massiva investering signalerar en fortsatt satsning på AI-teknologi och en intensiv konkurrens inom området. Samtidigt visar den på Googles oro över att inte tappa mark till nya aktörer som Anthropic. I en mer oväntad nyhet har forskare upptäckt att makaker i Gibraltar äter jord.

Detta beteende tros vara ett sätt för aporna att balansera sin tarmflora efter att ha konsumerat stora mängder skräpmat från turister. Aporna som har mest kontakt med turister äter mer jord, vilket tyder på ett samband mellan deras diet och detta ovanliga beteende. Forskningen visar att mineraler och bakterier i jorden kan hjälpa till att återställa tarmfloran och lindra negativa effekter av en ohälsosam kost.

Ytterligare nyheter inkluderar utdelningen av ett enda "guldkort" för uppehållstillstånd under Trumps andra mandatperiod, ett rån i Norrköping, ett samförståndsavtal mellan EU och USA om kritiska mineraler, Hanna Lundbergs seger i världscuppremiären i orientering, en återkallelse av Ica-skinka på grund av felaktigt bäst före-datum, Alcaraz beslut att avstå från Rom och Roland Garros samt en nedåtgående trend på OMXS30-listan





