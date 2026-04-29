USA har återlämnat 337 plundrade antikviteter till Italien samtidigt som Federal Reserve beslutade att behålla styrräntan oförändrad.

USA har återlämnat 337 antikviteter till Italien , inklusive romerska skulpturer, grekiska, etruskiska och egyptiska verk. Bland föremålen finns en marmorskulptur av Alexander den store som stals från ett museum i Rom 1960.

USA:s ambassadör i Italien, Tilman J. Fertitta, betonade att USA kommer att fortsätta stödja Italien i återvinningen av dess kulturarv. Samtidigt lämnade USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) styrräntan oförändrad i intervallet 3,50–3,75 procent, vilket var väntat. Inflations- och arbetsmarknadsdata indikerade att en sänkning inte var aktuell. Detta var sannolikt det sista räntebeslutet med Jerome Powell som Fed-chef, då hans mandat löper ut den 15 maj och Kevin Warsh har godkänts som hans efterträdare.

Presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin har haft ett över en och en halv timme långt samtal som beskrivs som ”vänskapligt och affärsmässigt”. Putin presenterade idéer om att lösa konflikten kring Irans kärnenergiprogram. Tidigare FBI-chefen James Comey har gripits och åtalats för ett Instagraminlägg där han publicerade siffrorna ”8647” med snäckor, vilket kritiker menar är ett hot mot Donald Trump. Chelseaspelaren Mychajlo Mudryk har stängts av i fyra år för dopning och har överklagat beslutet till idrottens skiljedomstol, Cas.

Han fastnade i ett dopningstest med spår av meldonium i oktober 2024. Kung Charles och drottning Camilla har besökt minnesplatsen för 11 september-attackerna i New York City för att hedra offren. I Norrköping brinner det i ett förråd i ett hus, och boende uppmanas att stanna inne på grund av rök i trapphuset. Flera personer befaras ha drunknat när ett kanalfartyg sjönk i floden Nguse i Uganda, troligen på grund av överlastning och bristande sjövärdighet.

Provtagning på SSAB:s stoppade stålverksbygge i Luleå utökas efter rapporterade sjukdomsfall. Dessa händelser visar på en blandning av internationella relationer, rättsliga processer, sportrelaterade incidenter och lokala nödsituationer





Kanadas premiärminister Mark Carney är inbjuden till EPC:s toppmöte i Armenien, vilket är första gången ett icke-europeiskt land deltar. Samtidigt bedömer Ulf Kristersson att Italien inte kommer att lyckas sänka EU:s klimatkrav för industrin.

Trump-nominerad Fed-chef väntas bli godkänd
Kevin Warsh – president Donald Trumps nominering till ny chef för USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) – väntas bli godkänd av USA-senatens mäktiga bankutskott i eftermiddag. Ärendet ska upp för omröstning i utskottet klockan 16 svensk tid.

