Den Trump-beställda renoveringen av Lincoln Memorial-poolen är nu klar och kommer att fyllas med vatten senast den 19 juni. Detta samtidigt som presidenten hyllade den nya kampsportsburen i Vita husets trädgård, som han jämförde med Eiffeltornet i Paris.

USA : Trump s projekt möts av motstånd och protester. Beslutet om den nya Trump promenaden i Washington D.C. väntas kunna tas den 19 juni. Den Trump -beställda renoveringen av Lincoln Memorial-poolen är nu klar och kommer att fyllas med vatten senast den 19 juni.

Detta samtidigt som presidenten hyllade den nya kampsportsburen i Vita husets trädgård, som han jämförde med Eiffeltornet i Paris. Men andra projekt har stött på problem. Vita husets balsal har mötts av motstånd och förra veckan slog en domare fast att det var olagligt att lägga till presidentens eget namn på kulturhuset Kennedy Center. Dessutom utreds framtiden för den triumfbåge som presidenten vill se vid militärkyrkogården Arlington.

Den federala myndighet som bestämmer i frågan begärde på torsdagen mer information för att kunna godkänna projektet. Bågen är tänkt att stå framför bron som leder över Potomacfloden till den plats där den nya Trumppromenaden är tänkt att sluta. Den nya Trumppromenaden väntas bli 76 meter hög, vilket är högre än både Vita huset och Lincolnmonumentet. Detta har lett till protester och oro bland invånarna i Washington D.C.

Det är inte klart om den nya Trumppromenaden kommer att godkännas eller inte. Men det är tydligt att president Trump har en tydlig vision för sin nya Trumppromenad och att han är beredd att kämpa för att göra den till verklighet





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