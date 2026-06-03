USA under Trumps ledning tar inrikes- och utrikespolitiken i en ny riktning

USA under Trumps ledning har tagit inrikes- och utrikespolitiken i en ny riktning. Landet har attackerat Iran och Venezuela, infört tullar mot omvärlden och skärpt tonen mot europeiska allierade. I USA pågår protester mot gränspolisen ICE och i höst väntar mellanårsval.

USA under Trump s ledning har tagit inrikes- och utrikespolitiken i en ny riktning. Landet har attackerat Iran och Venezuela , infört tullar mot omvärlden och skärpt tonen mot europeiska allierade.

I USA pågår protester mot gränspolisen ICE och i höst väntar mellanårsval. USA:s president Donald Trump kommer att delta vid Natos toppmöte i Turkiet i juli. Det uppger USA:s utrikesminister Marco Rubio. - Jag tror att Natos nästa möte i Turkiet i juli kan bli det viktigaste i alliansens historia, eftersom det finns frågor som behöver redas ut och åtgärdas, säger Rubio vidare.

Tulsi Gabbard har tidigare fått kritik för uttalanden som ansetts vara positiva till Ryssland och Rysslands invasion av Ukraina. När hon frågades ut inför att hon blev vald till underrättelsechef tog Gabbard avstånd från flera av sina uttalanden som gällde bland annat relationen till Ryssland och Syriens före detta diktator Bashar al-Assad. Under natten mot onsdagen publicerade USA:s president Donald Trump en ny bild på plattformen Truth Social.

Bilden föreställer en karta över Venezuela - ifylld med USA:s flagga - med texten: 51:a delstaten. USA genomförde attacker i Venezuela i januari. Under attacken tillfångatogs landets president Nicolás Maduro. I ett uttalande till Fox News på måndagen ska Trump ha sagt att han allvarligt överväger att göra Venezuela till USA:s 51:a delstat, enligt Fox News-ankaret John Roberts.

Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodríguez har uppgett att landet inte vill bli en del av USA och tillade att Venezuela inte är en koloni, utan ett fritt land, skriver TT. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besökte Stockholm under lördagen. Han och statsminister Ulf Kristersson mötte pressen och fick frågor om den kritik han riktade mot USA och Donald Trump häromveckan. - Vi vet att vi har vissa meningsskiljaktigheter.

Men det slutliga målet är detsamma - att avsluta konflikten i Mellanöstern och att Iran inte ska ha möjlighet att producera kärnvapen. Under presskonferensen fick Merz en fråga om det är en säkerhetsrisk för Europa att soldaterna tas hem. - Nato:s styrka ligger inte enbart i antalet soldater utan i enighet i syfte, och den är fortfarande gemensam.

Jag hyser ingen tvekan om att USA är mycket intresserat av att ha en stark europeisk del av Nato på sin sida - och vice versa, säger Merz. USA börjar nu återkalla pass för tusentals föräldrar som är skyldiga underhållsbidrag, rapporterar Le Monde. Draget riktas mot personer som är skyldiga 100 000 dollar eller mer i obetalt underhåll. Det skulle gälla cirka 2 700 amerikanska passinnehavare, enligt siffror som hälso- och socialdepartementet lämnat till utrikesdepartementet.

När dessa föräldrar har reglerat sina skulder kan de återigen åtnjuta förmånen att inneha ett amerikanskt pass, säger Mora Namdar, biträdande statssekreterare för konsulära frågor. En passinnehavare som befinner sig utomlands när passet återkallas måste skaffa ett nödresedokument för att åter ta sig in i USA. USA:s internationella handelsdomstol dömer nu ut president Donald Trumps globala handelstullar på 10 procent. Tullarna aviserades i februari efter det att presidentens tidigare förslag om handelstullar fått nej av USA:s högsta domstol.

Den federala handelsdomstolen menar att den lag från 1970-talet som Trump refererar till för att införa tullarna inte kan tillämpas. Pentagon uppger att USA kommer att flytta 5 000 soldater från Tyskland, rapporterar Reuters. Vi förväntar oss att förflyttningen kommer att vara klar inom de närmaste sex till tolv månaderna, säger Pentagons talesperson Sean Parnell i ett uttalande. USA:s president Donald Trump hotade med att dra ner på trupperna i landet redan i onsdags.

Det efter en ordväxling med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som i måndags sa att USA efter det tyska utspelet gick Trump i attack mot förbundskanslern. Han uppmanade Merz att bland annat ägna mer tid åt att få ett slut på Rysslands krig mot Ukraina och lösa andra europeiska problem. Enligt Politico ska Trump även i juli 2020 ha hotat med att dra tillbaka 12 000 amerikanska soldater från Tyskland. Den ordern genomfördes dock aldrig.

USA kommer att höja tullarna för bilar och lastbilar från EU från och med nästa vecka, skriver president Donald Trump i ett inlägg på sociala medier. Beskedet kommer eftersom Europeiska unionen inte följer det fullständigt överenskomna handelsavtalet, vilket presidenten hävdar i inlägget. Enligt utrikeshandelsminister Benjamin Dousa kommer regeringen att arbeta för att deeskalera situationen. EU behöver snabbt uppfylla våra delar, och USA likaså, säger Dousa i ett uttalande





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Trump Iran Venezuela Nato Turkiet Tyskland EU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trumps kritiserade miljardfond pausasPresident Donald Trumps kritiserade fond på 1,8 miljarder dollar har pausats, uppger USA:s justitiedepartement.

Read more »

Efter Trumps hot: EU ska minska USA-beroende i molnetEuropa vill klara sig själv – men vågar inte riktigt göra slut med USA.

Read more »

Efter Trumps hot: EU ska minska USA-beroende i molnetEuropa vill klara sig själv – men vågar inte riktigt göra slut med USA. President Donald Trumps alla utspel tvingar ändå fram nya självständighetskrav på molntjänster och chipsinköp.

Read more »

Iran: Attackerade Bahrain och Kuwait i självförsvar – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »