USA utför attacker mot Iran efter nedskjutning av amerikansk helikopter

USA:s Central Command inledde idag självförsvarsattacker mot Iran på order av överbefälhavaren, som svar på gårdagens nedskjutning av en amerikansk arméhelikopter av typen Apache. Insatsen är ett proportionerligt svar på oprovocerad iransk aggression, skriver CENTCOM på X. I andra nyheter har en 13-årig pojke på elsparkcykel upptäckts köra extremt fort i Oslo, och människor samlas på gatorna i Belfast i protest mot ett brutalt knivdåd.

USA har utfört attacker mot Iran som svar på den iranska nedskjutningen av en amerikansk helikopter tidigare på tisdagen. USA :s Central Command inledde idag självförsvarsattacker mot Iran på order av överbefälhavaren, som svar på gårdagens nedskjutning av en amerikansk arméhelikopter av typen Apache.

Insatsen är ett proportionerligt svar på oprovocerad iransk aggression, skriver CENTCOM på X. När polisen i Oslo ryckte ut på en brand i helgen upptäcktes en 13-årig pojke på elsparkcykel som körde extremt fort. Pojken hade en topphastighet på 143 kilometer i timmen, skriver norska Aftenposten med hänvisning till Avisa Oslo. När polispatrullen fått kontroll över 13-åringen testades maxhastigheten på elsparkcykeln. Genom att lyfta bakhjulet och pressa hastigheten kom de upp i 143 km i timmen.

- Enligt webbplatsen där cykeln köptes kan den gå upp till 120 km/h, säger polischef Thomas Wold. Enligt polisens uppgifter kan cykeln ha kostat runt 70 000 kronor. 13-åringen kommer inte att straffas, eftersom han är för ung. Människor samlades på gatorna i Belfast i Nordirland på tisdagskvällen i protest mot ett brutalt knivdåd dagen före. Några av de hundratals demonstranterna, många maskerade, som samlades i staden satte eld på en buss och andra fordon, rapporterar BBC.

Vägar blockerades också och soptunnor sattes i brand. Även i andra städer har människor slutit upp i invandringskritiska protester. En sudanesisk man med flyktingstatus har gripits misstänkt för mordförsök på en annan man i måndags. Angreppet fångades på film.

Offret fick skador på ögonen, ryggen och i ansiktet efter att ha mottagit flera hugg. Polisen och politiker har manat till lugn. Den misstänkte gärningsmannen kom till Storbritannien 2023. Han kommer att ställas inför en domare på onsdagen.

Vid 19:15 var en personbil inblandad i en singelolycka utanför Östhammar, skriver polisen på sin hemsida. En personbil har kört av vägen och kolliderat med en ladugårdsbyggnad. En person, föraren av personbilen, förs med ambulanshelikopter till sjukhus för vidare vård, oklart skadeläge. Personen var då vaken och talbar.

Polisen har lämnat olycksplatsen, men kommer att utreda olyckan. Tågtrafiken mellan Stockholm, Göteborg och Malmö påverkades av ett tågstopp efter en olycka i Katrineholm. Det är drygt 4 500 passagerare påverkas av tågstoppet, uppger Johanna Irenius vid SJ:s pressjour till SVT Sörmland. Vid 21:30 ska tågtrafiken rulla igen, men med förseningar som följd.

En trafikolycka mellan en buss och en personbil ska ha skett på Hisingsbron i Göteborg. Det är oklart om bussen krockat eller om något annat hänt som fått bussen att bromsa in hårt, skriver polisen. Tre personer har förts till sjukhus. En anmälan upprättas om vållande till kroppsskada men ingen är misstänkt.

Bussen kommer bärgas från platsen. En man i 40-årsåldern hittades i ett trapphus i Karlskoga. Han hade flera synliga skador i huvudet och var omtöcknad. Han berättade själv för polisen att han blivit misshandlad av flera personer och fördes till sjukhus i ambulans.

Polisen eftersöker vittnen. Det rörde sig om 23 kor som var ute på vift på länsväg 127 i Vetlanda norr om Hultaby. Enligt polisen hade de inte koll på trafiken. Korna var lösa i en timme innan de fångades och lastades strax före klockan 20 på tisdagen, skriver polisen.

Strax efter klockan 18:00 larmades polis, räddningstjänst och ambulans till en korsning i Vetlanda där ett barn skadats vid någon slags olycka med en buss. Vad som hänt är oklart. Barnet var initialt inte kontaktbart efter händelsen men vaknade till med smärtor, skriver polisen på sin hemsida. Polisen utreder olyckan.

- Personen är vaken men tydligt smärtpåverkad, uppger räddningstjänstens ledningsperatör till Vetlanda-Posten. En man i Finkarby ska ha klämts fast under en åkgräsklippare, uppger LT. Larmet inkom vid 16:30 på tisdagen. Det var en man på en åkgräsklippare som kört ner för en mycket brant slänt och där fått klipparen över sig, säger vakthavande befäl Mikael Blomberg på Södertörns Räddningscentral till tidningen.

Ambulans och räddningstjänst kallades till den privata fastigheten, och tillsammans kunde man lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Mannen i 60-års åldern ska sedan ha förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Enligt Blomberg ska mannen ha varit vaken och talbar. Ulf Kristersson (M) kommenterar nu Aftonbladets wallraff där en reporter tog sig in i stadsministerparets innersta krets. Han säger att det är hans fru som håller i stiftelsen





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