USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet, som påstås ha varit inblandat i narkotikasmuggling. Över 200 personer har dödats i USA:s upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året.

En ytterligare dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet, som påstås ha varit inblandat i narkotikasmuggling. En man dödades i attacken, enligt militärkommandot Southcom.

Över 200 personer har dödats i USA:s upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA hävdar att båtarna använts för narkotikatransport, men har inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Högsta domstolen i Brasilien har dömt Eduardo Bolsonaro till fyra år och två månaders fängelse för otillbörlig påverkan under rättegången mot hans far. Eduardo Bolsonaro bedrev lobbyverksamhet i USA för att stoppa rättegången mot Jair Bolsonaro.

Bland annat införde Trump strafftullar på 50 procent mot Brasilien. I Brasilien har Eduardo Bolsonaro dömds i sin frånvaro, eftersom han befinner sig i USA. Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro avtjänar ett 27-årigt fängelsestraff för kuppförsök i husarrest. En explosion inträffade på måndagen i Västra Frölunda i Göteborg.

Den misstänkte gärningsmannen kunde gripas efter att några från allmänheten hade brottat ner honom. Polisen berömmer agerandet och kallar det civilkurage. Den misstänkte gärningspersonen är en man i 25-årsåldern och är anhållen. En boende i området berättade om ingripandet för GP och sa att han hade försökt lägga fälleben på den misstänkte gärningsmannen.

Filippa K har pausat sin AI-kampanj efter kritik om plagiat. Användare på sociala medier hade reagerat mot bilderna som såg ut att vara plagiat av riktiga fotografers arbeten för konkurrerande klädmärken. Filippa K har tagit bort de kritiserade bilderna från Instagram och sagt att de tar frågan på största allvar. En person har skjutits i Jordbro i Haninge utanför Stockholm.

Personen har förts till sjukhus med ambulans och ska ha varit vaken och talbar. Skjutningen ska ha inträffat vid en parkeringsplats utomhus. Polisen arbetar på platsen med att säkra spår och jaga efter gärningspersonen. Man har även kontrollerat ett flertalet personer.

Sanktioner mot Irans export av råolja ska lättas, enligt uppgifter från Wall Street Journal. Detta ska vara en del av uppgörelsen mellan Iran och USA för att nå ett fredsavtal. Oljepriset sjönk ytterligare när uppgifterna blev kända. En person har avlidit efter en villabrand i Svenljunga.

Branden började på en altan i anslutning till villan och polisen kommer att utreda branden. Man har än så länge inte lyckats identifiera den omkomna personen





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