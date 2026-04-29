USA utökar sitt inflytande i Hormuzsundet – Kina och UAE påverkas

USA stärker sin kontroll över Hormuzsundet, vilket påverkar både Kina och UAE. Samtidigt sänker Handelsbanken Sveriges tillväxtprognos på grund av Mellanösternkonflikten.

I Hormuzsundet pågår en blockad som sträcker sig längre än den pågående konflikten med Iran. Samtidigt utökar USA sitt inflytande över en av världsekonomins mest kritiska energiflöden.

Genom den smala passagen mellan Irans sydkust och Omans Musandam-halvö transporteras omkring en femtedel av världens sjöburna oljeexport, vilket gör området till en nyckelpunkt i det globala energisystemet. Kontrollen över Hormuz ger USA ett strategiskt verktyg som går långt bortom relationen till Iran. Genom att styra tillgången till denna centrala transportled kan USA inte bara påverka Iran, utan även de länder som är beroende av oljan som passerar genom sundet.

Kina står inför en strukturell utmaning i det globala energisystemet på grund av landets begränsade egna olje- och gasreserver, vilket gör att importen från Mellanöstern blir avgörande för dess ekonomi och industri. Regionen rymmer några av världens största energireserver, och avtal som kopplar investeringar och lån till tillgång till energi och strategiska resurser har tecknats när det politiska läget har tillåtit det.

Iran och Irak har spelat en särskilt viktig roll i denna utveckling, men relationen till USA har ibland hindrat sådana avtal. Spänningarna i Hormuzsundet har återkommit under lång tid. Under Iran–Irak-kriget på 1980-talet attackerade båda sidor oljetankers i Persiska viken för att slå mot motståndarens oljeexport och därmed dess intäkter. USA och andra länder svarade genom att eskortera tankfartyg genom området för att säkra oljeleveranser och hålla transporterna igång.

Det etablerade ett mönster där störningar i energiflöden snabbt ledde till internationell militär närvaro för att säkra transporterna. Dagens blockad följer samma logik, men i ett geopolitiskt landskap där konkurrensen mellan USA och Kina är betydligt mer uttalad. Förenade arabemiraten (UAE) meddelade på tisdagen att landet lämnar Opec och Opec+ med omedelbar verkan från och med den 1 maj.

Beskedet beskrivs som ett tungt slag mot oljekartellen, som redan befinner sig under hårt tryck till följd av Irankriget och dess effekter på de globala energimarknaderna. UAE:s utträde kommer som en chock. Landet var en av de ledande aktörerna inom Opec och dess avgång kan ha långtgående konsekvenser för kartellens inflytande och stabilitet. Samtidigt visar bankanalyser att konflikten i Mellanöstern bromsar den globala återhämtningen och tillväxten i Sverige.

Handelsbankens ekonomer sänker tillväxtprognosen för i år till 2,1 procent kalenderkorrigerat, mot tidigare 2,7 procent. Styrräntan antas vara oförändrad året ut, för att höjas två steg till 2,25 procent 2027 samtidigt som tillväxten förväntas återhämta sig. Förbundskansler Friedrich Merz talar ut om risken för ett långt krig, ett Iran som visar oväntad styrka och en tysk ekonomi som blöder med energikrisen.

Under ett framträdande i staden Marsberg på måndagen konstaterade Merz att ledarskapet i Teheran har visat sig vara tydligt starkare än vad omvärlden förväntat sig. Enligt förbundskanslern riskerar Washington att underkänna sina strategier om inte situationen hanteras med försiktighet





Iran lägger nytt förslag för att avsluta spänningarna
Iran har presenterat ett nytt förslag via medlare, som fokuserar på att öppna Hormuzsundet och häva USA:s blockad som ett första steg mot fred eller vapenvila. Förhandlingar om kärnprogrammet skulle följa senare. USA har tagit emot förslaget men Trumps reaktion är oklar.

Kina blockerar Metas miljardköp av AI-bolaget
Kina har beslutat att stoppa Metas förvärv av AI-startupen Manus värt cirka 2 miljarder dollar, motsvarande 18,4 miljarder kronor.

Meta får inte köpa AI-bolag – stoppas av Kina
Det blir inget förvärv av det hajpade AI-bolaget Manus för Mark Zuckerberg. Affären stoppas av den kinesiska staden.

– Krisen i Mellanöstern – Rubio: Iran är skickliga förhandlare
USA:s utrikesminister Marco Rubio är osäker på om Donald Trump kommer att acceptera Irans nya förslag om öppnande av Hormuzsundet.

USA och Iran i spända förhandlingar om Hormuzsundet och kärnvapenfrågan
USA:s president Donald Trump är tveksam till Irans förslag om att öppna Hormuzsundet, medan utrikesminister Marco Rubio varnar för Irans kärnvapenambitioner. Förhandlingarna mellan länderna fortsätter att vara spända, med risk för eskalering av konflikten.

Iran: Ska lära Ryssland och Kina "besegra" USA
Iran menar att de "alltid stöttat" Ryssland. Nu säger den biträdande försvarsministern Reza Talaei-Nik att de är redo att dela sina militära hemligheter – för att "besegra" USA, enligt Sky News.

