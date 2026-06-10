USA varnar för nya attacker mot Iran och genomför dem

Den amerikanska regeringen varnade redan under onsdagskvällen för att en ny rad attacker skulle genomföras mot Iran. "Vi kommer att slå till hårt mot dem i natt och förhoppningsvis fattar Iran ett bra beslut", sade krigsministern Pete Hegseth tidigare under kvällen enligt Axios. Iranska regimtrogna medier rapporterar att smällar hörts i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Qeshm samt i städerna Minab och Sirik, som alla ligger i närheten av Hormuzsundet. De amerikanska attackerna påbörjades kring klockan 23, svensk tid. Militärkommandot Centcom skriver på X att "anfallen är ett svar på Irans obefogade och fortsatta aggression". Någon timme efter de amerikanska anfallen påbörjades uppgav Revolutionsgardet i Iran, genom medier i landet, att två fartyg vid Hormuzsundet attackerats och träffats. Iran uppger även att alla fartyg som försöker ta sig igenom sundet kommer att angripas, rapporterar Under onsdagskvällen har president Donald Trump samlat det nationella säkerhetsrådet för möte, rapporterar Axios.

Den amerikanska regeringen varnade redan under onsdagskvällen för att en ny rad attacker skulle genomföras mot Iran .

"Vi kommer att slå till hårt mot dem i natt och förhoppningsvis fattar Iran ett bra beslut", sade krigsministern Pete Hegseth tidigare under kvällen enligt Axios. Iranska regimtrogna medier rapporterar att smällar hörts i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Qeshm samt i städerna Minab och Sirik, som alla ligger i närheten av Hormuzsundet. De amerikanska attackerna påbörjades kring klockan 23, svensk tid. Militärkommandot Centcom skriver på X att "anfallen är ett svar på Irans obefogade och fortsatta aggression".

Någon timme efter de amerikanska anfallen påbörjades uppgav Revolutionsgardet i Iran, genom medier i landet, att två fartyg vid Hormuzsundet attackerats och träffats. Iran uppger även att alla fartyg som försöker ta sig igenom sundet kommer att angripas, rapporterar Under onsdagskvällen har president Donald Trump samlat det nationella säkerhetsrådet för möte, rapporterar Axios





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