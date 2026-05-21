Utah-bildedragning av Donald Trump: A student fined $7.8 million

Gary Bushart, a student at Utah Valley University, was fined $7.8 million in a settlement with the state and local authorities for a Facebook post that featured a quote from Donald Trump about surviving mass shootings in Iowa.

Foto: INSTAR / STELLA PICTURES / STELLA PICTURES / INSTAR IMAGES INSTAR IMAGES, som stod Donald Trump nära, blev ihjälskjuten under ett evenemang vid Utah Valley University i september förra året.

Senare samma månad hölls en ljusvaka för att hedra Kirk nära 61-årige Larry Busharts bostad i Perry County, Tennessee. Bushart gjorde då ett Facebook-inlägg som innehöll en bild på Donald Trump med presidentens citat "vi måste komma över det", vilket han sade 2024 efter en skolskjutning i Iowa. Intill detta skrev Bushart: Bushart greps samma månad för inlägget. Anklagelsen löd att han skulle ha "hotat med massvåld i en skola".

– Utredarna tror att Bushart var fullt medveten om den rädsla hans inlägg skulle orsaka och avsiktligt försökte skapa hysteri i samhället, har Nick Weems, polischef i Perry County, sagt till tidningen Tennessee. Bushart satt fängslad i 37 dagar innan myndigheterna lade ner åtalet mot honom. Han förlorade dessutom sitt jobb på grund av sin tid i häktet. Han stämde myndigheterna och en förlikning har nu nåtts där Bushart får 7,8 miljoner kronor.

Uppgörelsen tillkännagavs på onsdagen. – Jag är glad att mina rättigheter till yttrandefrihet enligt det första konstitutionstillägget har bekräftats. Folkets frihet att delta i öppna diskussioner är avgörande för en sund demokrati. Jag ser fram emot att gå vidare och tillbringa tid med min familj, säger Bushart.

Cary Davis, advokat för Foundation for Individual Rights and Expression som representerade Bushart i målet, säger att deras förhoppning är att förlikningen "skickar ett budskap till myndigheterna över hela landet"





