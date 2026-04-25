Utfasning fördröjd: Tiotusentals ton farliga kemiska ämnen kan ha släppts ut

En ny rapport visar att EU:s plan för att fasa ut farliga kemikalier har försenats kraftigt, vilket kan ha lett till att stora mängder skadliga ämnen har släppts ut i miljön. Miljöorganisationer anklagar EU-kommissionen för att prioritera industrins intressen.

För fyra år sedan lanserade EU en ambitiös plan för att stegvis fasa ut skadliga kemikalier, med målet att skydda både människors hälsa och miljö n.

Denna plan omfattade 22 grupper av ämnen, inklusive hormonstörande bisfenoler, bromerade flamskyddsmedel, tungmetaller i smycken och vissa organiska lösningsmedel. Strategin gick ut på att hantera stora grupper av liknande ämnen samtidigt, för att undvika att förbjudna ämnen ersattes av andra, ännu oreglerade alternativ. Enligt regelverket skulle EU-kommissionen presentera utkast till beslut inom tre månader efter att EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, lämnat sina vetenskapliga utlåtanden.

Men en ny rapport från det europeiska nätverket av miljöorganisationer, EEB, avslöjar att nästan två tredjedelar av alla ärenden har stannat av eller försenats kraftigt. I genomsnitt har det tagit över två år att behandla ett ärende, och mer än 60 procent anses ha fastnat. Miljöorganisationerna anklagar EU-kommissionen för att prioritera industrins intressen framför hälsa och miljöskydd.

De hävdar att förseningarna beror på att kommissionen nu lägger större vikt vid kemiindustrins önskemål och konkurrenskraft, samt att vissa skadliga ämnen anses nödvändiga för den gröna omställningen, till exempel organiska lösningsmedel i batteritillverkning. Industrin kritiseras också för att inte dela all relevant information i tid. Enligt miljöorganisationerna har dessa förseningar lett till att nästan 100 000 ton farliga kemikalier har släppts ut i miljön i onödan.

Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, menar att kritiken är delvis överdriven och att EU har ett välfungerande system för att reglera farliga ämnen. Hon medger dock att det kan vara svårt att få tag på den nödvändiga datan från företagen, vilket kan förlänga processen. Kristina Neimert Carne från Ikem, som företräder den svenska kemi-, läkemedels- och plastindustrin, betonar att det är en viktig del av deras uppdrag att informera kommissionen om hur nya regleringar påverkar industrin.

Hon framhåller att alla aktörer, inklusive miljöorganisationer, har rätt att framföra sina synpunkter. Rapporten från EEB och ClientEarth pekar på att EU-kommissionen utsätts för omfattande lobbying från industrin, vilket kan påverka beslutsprocessen. Miljöorganisationerna understryker att snabba åtgärder är avgörande för att skydda människors hälsa och miljön från skadliga kemikalier





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

