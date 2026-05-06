Utmaningar och tillväxtmöjligheter för svenska småföretag i en orolig tid

En djupdykning i hur svenska små och medelstora företag hanterar global instabilitet och den avgörande roll EKN spelar för att möjliggöra export och regional tillväxt genom finansieringsstöd.

Den senaste utgåvan av Småföretagsbarometern, som publicerades under hösten, målade upp en ganska dyster bild av det kommande året 2025. Rapporten, som är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund, pekade tydligt på en trend av sjunkande lönsamhet och en markant begränsning i företagens möjligheter att genomföra nödvändiga investeringar.

Även om det fanns vissa tecken på förbättring när rapporten först släpptes, har det geopolitiska läget snabbt försämrats. Den nya och omfattande konflikten i Mellanöstern har skapat en ny våg av osäkerhet som påverkar det globala handelsutbytet. Carl-Johan Karlsson, som är affärsområdeschef för SME och Midcorp på EKN, konstaterar att det nu råder en påtaglig försiktighet bland företagsledarna, en analys som delas av banksektorn.

EKN har som sitt huvuduppdrag att stödja svenska företags internationalisering genom att ta över delar av risken i exportaffärer, vilket i sin tur underlättar för affärsbankerna att bevilja nödvändig finansiering till företagen. De senaste åren har beskrivits som en emotionell och ekonomisk berg- och dalbana för svenska små och medelstora företag. Först kom en period av högkonjunktur som plötsligt avbröts av den globala pandemin.

När företagen till slut började hitta sin balans och återhämta sig, drabbades världen av kriget i Ukraina, vilket ledde till en kraftig inflation och ökade kostnader för råvaror och energi. Just när det återigen tycktes som att ljuset i tunneln var i sikte, blossade konflikterna i Mellanöstern upp, vilket återigen tvingade många företag att inta en avvaktande position. Det är viktigt att komma ihåg att dessa små och medelstora företag utgör själva ryggraden i den svenska ekonomin.

Av Sveriges drygt 63 000 exporterande företag är hela 62 000 så kallade småföretag med färre än 150 anställda. Trots den nuvarande investeringsviljan är många av dessa bolag i grunden mycket välmående. De beskrivs som vinstdrivande och smarta organisationer med högkvalitativa produkter, men de har blivit mer konservativa i sitt agerande på grund av de återkommande konjunktursvängningarna. Samtidigt som vissa sektorer kämpar, finns det branscher som upplever en kraftig tillväxt, där försvarsindustrin är det mest framträdande exemplet.

I orter som Karlskoga är behovet av ny arbetskraft akut, men för att kunna expandera räcker det inte med personal. Det krävs massiva investeringar i nya maskiner, utökade lagerlokaler, nya byggnader och i vissa fall till och med inköp av ny mark. Här finns en kritisk punkt som många förbiser: de stora industrijättarna har under lång tid outsourcat sin tillverkning.

Det betyder att det i själva verket är de mindre mekaniska verkstäderna som måste skala upp sin produktion för att möta efterfrågan. Om de små företagen inte kan växa, blir det en flaskhals för hela industrin. EKN och bankerna spelar därför en avgörande roll i att stimulera denna tillväxt. Medan stora bolag har tunga balansräkningar som gör finansiering enkel, kämpar mindre bolag ofta med att få tillgång till kapital.

Genom att söka stöd från EKN kan exporterande företag och underleverantörer sänka sin riskprofil, vilket gör det möjligt att få bankfinansiering tidigare i utvecklingsfasen, låna mer i förhållande till sin omsättning och därmed bli mer stabila och attraktiva för långsiktiga investeringar. Exemplet med Karlskoga illustrerar tydligt hur lokala investeringar får regionala effekter. I en kommun med cirka 30 000 invånare pendlar redan 6 500 personer in varje dag, och det finns potential för ytterligare tusentals nya arbetstillfällen.

Men för att detta ska bli verklighet måste bolagen våga investera i produktionskapacitet och produktutveckling. När de mindre företagen ges rätt förutsättningar att växa, skapas en positiv spiral som driver utvecklingen i hela regionen. Genom att kombinera statliga garantier från EKN med bankernas kapital kan man skapa en trygghet som gör att även försiktiga företag vågar ta steget mot expansion.

Detta är inte bara viktigt för de enskilda företagens överlevnad, utan är en strategisk nödvändighet för att säkra Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden i en tid av stor osäkerhet





