Utmaningarna bakom Stockholms nya tunnelbanestation vid Gullmarsplan

En djupgående analys av bygget av den blå linjen, där visionära resor möter ekonomiska skandaler och tekniska hinder.

Stockholms stad och region har nyligen öppnat dörrarna för allmänheten till ett av stadens mest ambitiösa men också mest kontroversiella infrastrukturprojekt. Under en öppen visning fick tusentals stockholmare möjlighet att besöka den framtida stationen vid Gullmarsplan , en plats som år 2030 ska utgöra en central punkt på den blå linjen .

Trots att inträdet till detta evenemang var kostnadsfritt för besökarna, påminner projektets totala prislapp om den enorma investering som krävs för att modernisera huvudstadens kollektivtrafik. Skattebetalarna får stå för en kostnad som överstigit 50 miljarder kronor, en summa som väcker frågor om effektivitet och ekonomisk styrning.

Besökarna, som var omkring 3 000 personer under söndagen, fick uppleva den råa miljön 70 meter under markytan, där temperaturen håller sig konstant mellan 12 och 14 grader och där berggrunden av granodiorit-granit nu har formats till en perrong. Visionen är lockande; om några år ska resan från Gullmarsplan till T-Centralen ta endast sex minuter, vilket drastiskt skulle förändra pendlingsmönstren i regionen. Men vägen mot denna effektivisering har varit kantad av problem.

Den nya rutten, som sträcker sig under Saltsjön via Sofia på Södermalm och vidare mot Kungsträdgården, kräver ett extremt djup för att inte hamna i vattnet. Detta tekniska krav har fått stora konsekvenser för stationernas placering och utformning. Ett tydligt exempel är att de nuvarande stationerna på Hagsätralinjen, såsom Globen och Enskede gård, helt enkelt kommer att försvinna.

Eftersom dessa ligger för högt upp i förhållande till den nya djupgående tunneln, vore det tekniskt omöjligt att skapa en tillräckligt svag lutning för att tågen ska kunna köra mellan dem och den nya stationen vid Gullmarsplan. För att lösa transporten av människor från det djupa underjorden till markplan och den gröna linjen planeras en massiv hisshall med fem stora hissar som var och en kan rymma upp till 50 personer.

Dessa hissar ska kunna transportera resenärer på endast trettio sekunder, vilket är en nödvändighet för att hantera de stora flöden av människor som förväntas dagligen år 2030. Bakom den tekniskt imponerande bedriften döljer sig dock en mörkare sida präglad av ekonomisk instabilitet och arbetsmiljöproblem. Projektet har beskrivits som ett typiskt svenskt infrastrukturprojekt i bemärkelsen att det är både dyrare och senare än vad som ursprungligen utlovats.

Särskilt uppmärksammat är samarbetet med det spanska företaget OHLA, som ansvarat för stora delar av arbetet vid Gullmarsplan. Genom en kedja av underentreprenörer har betalningar uteblivit, vilket lett till desperata situationer för småföretagare. Ett exempel är företaget Rättvist AB, vars ägare vittnat om hur bristande betalningar från OHLA gjort det omöjligt att betala ut löner till anställda.

Kritiker menar att OHLA lämnade ett så kallat 'skambud' under upphandlingen, en strategi där man bjuder extremt lågt för att vinna kontraktet, för att sedan kämpa med ekonomin och pressa sina underleverantörer. Detta mönster av ekonomisk osäkerhet har förstärkts av OHLA:s egna problem på hemmaplan i Spanien. Utöver de ekonomiska konflikterna har även säkerheten och arbetsmiljön varit under lupp.

Rapporter om allvarliga brister vid de delar av bygget där det kinesiska företaget CTRG varit involverat har spridits i media, vilket lett till självkritik från de ansvariga för projektet. Det är tydligt att ambitionen att bygga snabbt och billigt ibland har krockat med grundläggande krav på trygghet och rättvisa i arbetsledningen. De ansvariga inom förvaltningen hävdar nu att de tagit med sig värdefulla lärdomar från dessa misstag till kommande etapper, såsom den gula linjen och utbyggnaden till Arenastaden.

Trots problemen kvarstår hoppet om att den färdiga blå linjen kommer att bli en livsnerv för Stockholm, men priset för denna utveckling – både i pengar och i mänskligt lidande bland underentreprenörerna – har varit betydande. Det är en påminnelse om hur komplexa och riskfyllda storskaliga infrastrukturprojekt kan vara när offentliga medel möter privata vinstintressen





