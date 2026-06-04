Utredning visar: Dödsolycka kopplad till säkerhetskrok i Växjö

En extern utredning från Värends räddningstjänst har kunnat visa att den dödsolycka där en brandman omkom i april är kopplad till den använda säkerhetskroken. Brister i riskhantering och säkerhetsrutiner identifierades.

Räddningstjänst ens externa utredning av dödsolycka n i april där en brandman omkom är nu klar och visar att olyckan kan kopplas till den så kallade storkrok som användes under övningen.

Den 12 april föll en brandman i 30-årsåldern från hög höjd i slangtornet på brandstationen i Växjö under en rappelleringsövning och omkom sedan för sina skador. Utredningen, som offentliggjordes torsdagen, har identifierat brister i riskhantering, säkerhetsstyrning och rutiner i samband med den övning som genomfördes. Enligt rapporten är den troliga orsaken till olyckan direkt kopplad till att den storkrok som användes inte var tillräckligt säker, och att ingen säkerhetslina användes vilket gjorde att fallet inte kunde stoppas.

Värends räddningstjänst anger att den aktuella kroken har ersatts efter olyckan och att all säkerhetsutrustning blivit genomgången. Organisationen meddelar också att arbetet med att stärka arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet pågår kontinuerligt för att förhindra liknande händelser i framtiden. Händelsen har väckt stort uppmärksamhet inom räddningstjänsten och har lett till en noggrann granskning av procedurer och utrustning för att säkerställa att sådana olyckor inte inträffar igen.

Utredningen har betonat vikten av strikt följande av säkerhetsprotokoll och användning av lämplig utrustning vid alla högt exponerade övningar och insatser. Det är ett tydligt budskap att säkerhet alltid måste vara det absolut högsta prioritet, även i pressesade och tidspressade situationer





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