Försvarsmakten har inte ändrat sin inställning till att organisera fristående regementen utan en omkringliggande garnisonsorganisation. Det är utsiktslöst att bygga ett regemente i Östersund med tanke på Försvarsmaktens egna intentioner.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. För att uppdatera Östersund som garnisonsstad är det dags att ta itu med de politiska beslut som togs för att döda staden.

Vem vill minnas hur politiker och Försvarsmakten tillsammans tog död på garnisonsstaden Östersund genom att över tid ett efter ett lägga ned artilleriregemente, flygflottilj, staber, Armens tekniska skola, Miloverkstad med mera. Till sist återstod det välrenommerade Fältjägarregementet. Argumentet att även lägga ned det var huvudsakligen att det nu var en så kallad solitär utan stöd från en garnisonsorganisation. Den organisation som Försvarsmakten då själva hade raserat.

Att skaffa sig argumentet för att även lägga ned Fältjägarregementet hade man själv manövrerat sig fram till. Försvarsmakten har inte ändrat sin inställning till att organisera fristående regementen utan en omkringliggande garnisonsorganisation. På försvarsmaktsspråk 'utbildningsplattformar'. De har utan omsvep förklarat att de inte är intresserade av att bygga nya 'solitärer' utan vill satsa på de 'plattformar' de redan har.

Är det något militärer inte tycker om är när politiker går in och styr hur Försvarsmakten skall organisera sig. Strategin från Försvarsmakten är att låtsats att de förstått politikernas beslut för sedan taktiskt använda passivt motstånd för att uppnå sin egna mål. Det vi ser i dag att med ett regionalpolitiskt beslut, mot Försvarsmaktens egna intentioner, bygga ett regemente i Östersund är utsiktslöst. Därav allt 'konstrande' med trafikplanering, plats för regementet och det milt sagt svaga intresset från Försvarsmakten.

God hjälp har man också från Trafikverket och andra myndigheter. Beslutet att bygga ett regemente i Sollefteå kan vara svårt att krypa ur men att bibehålla ett så kallat detachement i Östersund är fullt möjligt och därav intresset för att flytta nuvarande verksamheten till Grytan. Utan att ha byggt fast sig i ett nytt regemente är den lösningen i en framtid lätta att lägga ned.

Argumentet att frångå alternativet med Torråsen på grund av svällskiffer är tunt då det skull ge en knappt mätbar kostnadsökning för den totala investeringen i ett nytt regemente





opse / 🏆 44. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Försvarsmakten Östersund Regemente Garnisonsstad Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Äkta supportrar går upp klockan 03.45Det är ingen sport att slötitta på fotboll när det kväll.

Read more »

”Det spelar ingen roll hur det går, Afrika vinner ändå”Afrikaner dominerar fotbolls-VM så här längt. I matchen Frankrike–Senegal hade 20 av de 22 startspelarna sina rötter i Afrika.

Read more »

Försvarsmakten investerar fem miljarder i molnbaserat stridsledningssystem inspirerat av UkrainaSverige bygger upp en militär molntjänst för att snabba upp kommuniceringen och målutförandet. Systemet, inspirerat av Ukrainas Delta, kommer att göra det möjligt att dela realtidsbilder från drönare och satelliter samt positioner på en gemensam plattform över surfplattor. Genom att minska tiden från målidentifiering till bekämpning från timmar till minuter hoppas Försvarsmakten bli mer effektiv på det moderna slagfältet.

Read more »

Hemliga bolaget: Vi jobbar med FörsvarsmaktenLONDON. Ett av världens hemligaste – och mest kontroversiella – teknikbolag bjuder Di på en inblick som svenska medier aldrig har fått tidigare. Bolaget…

Read more »