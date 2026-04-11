Våld mot poliser, explosioner, bränder och internationella händelser: Sammanfattning av dygnet

Natten präglades av våldsbrott, incidenter med hög berusningsgrad, en misstänkt våldtäkt, en explosion i Malmö och en brand i Södertälje. Samtidigt rapporteras om ryska attacker i Ukraina, en trafikolycka med en älg och politiska uttalanden om Ungern. Dessutom följer Försvarsmakten en rysk ubåt i Östersjön och en turistbussolycka på Kanarieöarna.

Under natten mot lördag utsattes två polispatruller för våld och våld samt motstånd i samband med ingripanden kopplade till hög berusningsgrad. En man i 20-årsåldern och ytterligare en man greps på plats. Samtidigt anhölls en man i 70-årsåldern misstänkt för våld täkt i Sunne efter ett larm på fredagskvällen. En kvinna i 55-årsåldern ska vara brottsoffret. I Malmö larmades polisen om en kraftig explosion i Sofielund. En bil skadades och boende evakuerades, men ingen person kom till skada.

Nationella bombskyddet kallades till platsen för att undersöka händelsen, som rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.\I Ukraina rapporteras om ryska attacker bara timmar innan en förväntad vapenvila under det ortodoxa påskfirandet. En person dödades och 15 skadades i attackerna mot städerna Poltava och Sumy. Tidigare vapenvilor har brutits av båda sidor under konflikten. I Södertälje larmades räddningstjänsten till en brand i en byggnad i Geneta centrum, där det bland annat finns en livsmedelsbutik. Branden misstänks vara anlagd och startade på ett tak. Skadorna begränsades till taket tack vare snabba insatser från räddningstjänsten. En trafikolycka inträffade på väg 23 söder om Linköping, där en bil kolliderade med en älg. Älgen avled på plats och två personer fördes till sjukhus. Vägen var avstängd under saneringsarbetet.\I politiska nyheter uttryckte Donald Trump sitt stöd för Ungerns ekonomi och erbjöd 'full ekonomisk kraft' om det behövdes, med fokus på investeringsmöjligheter. Vicepresident JD Vance besökte Ungern för att visa stöd för premiärminister Viktor Orbáns valkampanj och backade upp Orbáns kritik mot Ukraina och EU. Samtidigt upptäckte svenska JAS 39 Gripen-plan en rysk ubåt av kilo-klass i Kattegatt. Försvarsmakten följer ubåtens fortsatta rutt i Östersjön tillsammans med allierade, som en del av rutinverksamheten för att upprätthålla god lägesbild och säkerställa territoriell integritet. På Kanarieöarna omkom en man och flera skadades när en turistbuss körde av vägen ner i en ravin på La Gomera. Bussen, med föraren och 27 brittiska turister ombord, rasade cirka tio meter ner i ravinen. Slutligen inledde polisen ett efterföljande av ett fordon i Tranås efter ett tips om att det inte ville stanna, vilket slutade med att bilen hamnade i ett dike i höjd med Flisby





