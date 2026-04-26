Våld och oro: Skjutning mot Trump, strider i Mali och incidenter i Sverige

En sammanfattning av helgens händelser, inklusive en skjutning riktad mot president Trump, eskalerande våld i Mali, incidenter i Sverige och Trumps reaktion på skottlossningen.

Flera allvarliga händelser har rapporterats runt om i världen under helgen. I Washington D.C. utreds en skjutning som sannolikt riktades mot president Donald Trump och medlemmar av hans administration under en galamiddag.

USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche bekräftade att man antar att presidenten var ett mål. Den misstänkte, 31-årige Cole Tomas Allen, kommer att åtalas under måndagen. Samtidigt rapporteras om eskalerande våld i Mali, där en tuaregledd separatistgrupp hävdar kontroll över staden Kidal och bekräftar samarbete med jihadiströrelsen JNIM. Uppgifterna om att malisk militär och ryska styrkor ska dra sig tillbaka från Kidal har ännu inte bekräftats av oberoende källor.

FN-chefen António Guterres har fördömt våldshandlingarna. I Sverige har polisen utrett en misshandel i Göteborg där en man i 60-årsåldern blev attackerad av två okända personer och rånad på sina nycklar. En trafikolycka mellan en polisbil och en A-traktor inträffade i Sundsvall utan personskador, och ett stillastående tåg mellan Hallsberg och Laxå orsakade stora förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Även i Nordirland har ett våldsamt dåd inträffat, då en bilbomb exploderade utanför en polisstation i Belfast.

Ingen skadades, men polisen har inlett en säkerhetsinsats och lokala politiker har fördömt attacken. Vidare rapporterades om ett slagsmål i Hammarby sjöstad i Stockholm, där flera personer kontrollerades av polisen utan att några fysiska skador rapporterades. Slutligen har president Trump uttryckt att skottlossningen vid Vita husets korrespondentmiddag inte kommer att påverka hans linje gällande kriget i Iran, och han har ställt in fredssamtal med Iran via Pakistan





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Mali Göteborg Nordirland Stockholm Iran Skottlossning Våld

United States Latest News, United States Headlines

