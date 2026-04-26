Våld, Politik och Sport: En Sammanfattning av Dagens Nyheter

En översikt över dagens viktigaste nyheter från Colombia, Mali, Helsingfors, Sverige, USA, Ungern och Storbritannien, inklusive bombattentat, skottlossning, hundbett, politiska förändringar och sportresultat.

Världen präglas av en rad händelser som kräver uppmärksamhet. I Colombia har en bombattack dödat sju människor och skadat över 20, i en våldsvåg som intensifieras inför presidentvalet.

Myndigheterna skyller attackerna på avhoppare från den upplösta Farc-gerillan. Samtidigt har skottlossning rapporterats i Mali, där militären bekämpar vad den kallar terrorgrupper, och jihadiströrelsen JNIM har tagit på sig ansvaret för attackerna. Tuaregrebeller har även tagit kontroll över staden Kidal. I Helsingfors har en husdjursmässa skakats av hundbett, där minst ett barn och två vuxna har behövt vård.

En valp blev också skadad efter att ha blivit attackerad av en större hund. I Sverige har ett slagsmål rapporterats i Norrköping, där en person har gripits misstänkt för misshandel. Vidare har USA:s president Donald Trump investerat i obligationer till ett värde av 470 miljoner kronor, vilket väcker frågor om potentiella intressekonflikter. Den svenska operavärlden har sörjt bortgången av Margit Jonsson, en framstående sopran från guldåldern.

Politiskt har Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbán lämnat parlamentet efter en förkrossande valförlust, där Péter Magyar vann valet och sätter punkt för Orbáns 16 år vid makten. Inom sporten har Alexander Isak gjort comeback efter en skada och gjort mål för Liverpool i en seger mot Crystal Palace. Slutligen har Liberalerna sagt nej till Sverigedemokraternas begäran om att kalla cheferna för SVT och SR till riksdagens kulturutskott, med hänvisning till behovet av oberoende medier.

Dessa händelser illustrerar en komplex och dynamisk världsbild, där både våld, politiska omvälvningar och personliga triumfer spelar en roll





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Mali Helsingfors Sverige USA Ungern Liverpool Alexander Isak Donald Trump Viktor Orbán

United States Latest News, United States Headlines

