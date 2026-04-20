Våldsam planstormning vid Assyriska mot Karlberg – spelare utsatt för strypförsök

Efter en dramatisk vändning i Ettan norra utbröt kaos när supportrar stormade planen och tog sig in i spelargångarna. En Karlberg-spelare fick strypmärken efter att ha blivit attackerad av en supporter.

Söndagens match i Ettan norra mellan Assyriska FF och Karlbergs BK slutade i ett våldsamt kaos som nu utreds av både polisen och Svenska Fotboll förbundet. Efter att Karlberg vänt underläge till en dramatisk 4–3-seger genom ett sent straffmål, bröt tumult ut direkt vid slutsignalen.

Enligt Karlbergs sportchef, Lennart Sandahl, uppstod situationen när en av bortalagets spelare vände sig mot Assyriskas supporterklack för att fira segern, samtidigt som han yttrade något som uppfattades som en kraftig provokation. Detta fick omkring 15 supportrar att forcera stängslet och storma planen i ett aggressivt syfte. Situationen eskalerade snabbt till en fysisk konfrontation där en av supportrarna tog ett grepp om Karlberg-spelarens tröja bakifrån och drog åt så hårt att spelaren fick synliga strypmärken på halsen. Spelare och ledare från båda lagen tvingades agera för att skydda sin kamrat, samtidigt som ordningsvakter försökte återfå kontrollen över planen. Säkerhetssituationen förvärrades dock dramatiskt när oroligheterna flyttade in i arenans katakomber. Enligt sportchef Sandahl lyckades 7–8 supportrar ta sig in via en olåst bakdörr till ett utrymme som är strikt förbjudet för publik. Detta intrång beskrivs av klubbledningen som det allvarligaste momentet i hela händelseförloppet, då spelare och ledare förväntar sig en trygg miljö i omklädningsrummets närhet. Spelaren som blev måltavla för attacken tvingades fly för att undkomma förföljarna innan vakter till slut kunde avstyra den fysiska konfrontationen i spelartunneln. Sandahl betonar att även om provokationer från spelare ska undvikas, är det fullständigt oacceptabelt att supportrar tar sig in i skyddade zoner och utövar fysiskt våld mot spelare. Klubben fokuserar nu främst på att säkerställa att alla inblandade mår bra både fysiskt och psykiskt efter den skrämmande upplevelsen. Nu har händelsen landat hos Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd. Domaren för matchen har skickat in en utförlig rapport, och Karlbergs BK samarbetar fullt ut med myndigheterna för att säkerställa att incidenten utreds grundligt. Det är tydligt att säkerhetsbrister kring de begränsade utrymmena i arenan kommer att stå i fokus för utredningen. Även om diskussioner förs kring hur spelare agerar gentemot motståndarnas supportrar, kvarstår den juridiska frågan om supporterskapets gränser och ansvaret för ordningen på läktarna och i spelargångarna. För Karlbergs del handlar det nu om att försöka återgå till vardagen efter en match som lämnade djupa spår hos både spelare och ledare. Det råder ingen tvekan om att situationen kunde ha slutat betydligt värre, och klubben uttrycker en tacksamhet över att de inblandade personerna kom undan utan allvarliga fysiska skador trots det våldsamma intrånget





