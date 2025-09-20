Våldsamheter i Haag och flera incidenter i Sverige

Högerxtrema demonstranter drabbade samman med polisen i Haag. Samtidigt rapporterades flera andra incidenter i Sverige, inklusive en knivskärning, en skjutning och en brand.

Under lördagen utspelade sig våld samma scener i Haag , Nederländerna, där högerextrema demonstranter drabbade samman med polisen. Händelserna präglades av stenkastning, vandalisering av partilokaler och en polisbil som sattes i brand. Samlingen, som uppskattningsvis omfattade 1 500 personer, hade organiserats för att protestera mot landets migrationslagar.

Polisen svarade med att använda tårgas och vattenkanoner i ett försök att skingra folkmassan, där många deltagare kastade stenar och flaskor mot ordningsmakten. Bilder från platsen visade svartklädda och maskerade individer i aktion, samt en man som gjorde en segergest framför den brinnande polisbilen. Rapporter tyder på att inga allvarliga personskador har rapporterats, och polisen har gripit ett okänt antal personer. Våldet riktades även mot lokaler som tillhörde det vänsterliberala partiet D66. Partiledaren Rob Jetten uttryckte via sociala medier, i ett uttalande på X, partiets beslutsamhet att stå emot det extrema våldet. Han underströk att partiet inte kommer att låta sig skrämmas och att de inte kommer att tillåta ”extrema ligister” att förstöra landet.\Samtidigt med våldsamheterna i Haag rapporterades flera andra incidenter runt om i Sverige. I Stockholm utreds ett försök till mord efter att en man i 30-årsåldern knivskars på Medborgarplatsen. Polisen har inlett en förundersökning, men ingen har gripits i nuläget. I Hagsätra, också i Stockholm, har polisen larmats om en skjutning. En person fördes till sjukhus, och polisen arbetar utifrån hypotesen att personen blivit skjuten. Utredning pågår för att identifiera och gripa eventuella gärningsmän. I Norrköping utreds ett misstänkt grovt våldsbrott där en man hittades med allvarliga skador utomhus. Polisen misstänker inledningsvis att det kan röra sig om en skottlossning och arbetar intensivt för att utreda händelsen. Mannens skador beskrivs som mycket allvarliga. I Göteborg brann det kraftigt i ett flerfamiljshus på Hisingen. Två personer evakuerades från en bostad, men ingen ska ha livshotande skador. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig vårdslöshet.\Utöver dessa händelser rapporterades också andra incidenter runt om i världen. På Dublins flygplats greps en person som misstänks ha haft flera misstänkta utlösare för sprängladdningar i sitt bagage. Incidenten utlöste en hög säkerhetslarmnivå, och flygplatsen utrymdes under flera timmar. En kvinna greps i Kiruna, misstänkt för grov misshandel av en man som hon tidigare haft en relation med. Kvinnan ska ha använt ett vasst tillhygge. I Helsingborg började en personbil brinna på E6, vilket påverkade trafiken. Föraren hade tagit sig ut ur bilen innan den totalförstördes. Dessutom rapporterades det om oroligheter i Borlänge inför en fotbollsmatch mellan Brage och Örebro. Dessa olika händelser visar på en orolig och händelserik lördag, med en blandning av våld, säkerhetsincidenter och olyckor





