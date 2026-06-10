Våldsamma protester, SAS-flyg inställt och Trump hotar Iran - Transportstörningar och jurídiska utfall

En summering av dagens händelser: fortsatta protester efter knivattack, SAS-flyg inställt pga besättningsmedlem, Trump intensifierar hot mot Iran, störningar i Stockholms pendeltåg, USA-inflation, Netanyahus omvalsbesked, Marius Borg Høiby kvar i häkte och friande i hissolycka.

Tisdagskvällen fortsatte våldsamma protester i staden som en reaktion på en knivattack från början av veckan. Samtidigt rapporteras ett antal andra händelser från olika delar av världen och Sverige.

Ett SAS-flyg från Nice till Stockholm ställdes in på onsdags eftermiddag eftersom en besättningsmedlem bedömdes obehörig att flyga. SAS bekräftade att planet inte kunde avgå på grund av att en besättningsmedlem inte var i skick att flyga, vilket ledde till att fullständig besättning saknades. USA:s president Donald Trump intensifyerade sina uttalanden om Iran, hävdar att Iran tagit för lång tid på sig i fredsprocessen och hotar med militära angrepp.

Trump sade att den iranska militären är i ett tillstånd av kaos och besegrat. Inom några timrar förtydligade han att USA kommer att anfalla Iran och enligt Fox News ska målen inkludera iranska kraftverk och broar. Iran svarade att de har bevisat förmågan att SVARA på amerikanska hot och kommer inte att skrämmas. I Sverige uppstod störningar i kollektivtrafiken.

Det rapporteras elfel mellan Solna och Sollentuna som påverkar pendeltåg, Arlanda Express och fjärr- och regionaltåg norrut. Enligt SL är there ingen prognos för när trafiken normaliseras och många avgångar är inställda. På den ekonomiska fronten rapporterades att USA:s inflation steg till 4,2 procent i maj, i linje med analytikerns förväntningar. Under tiden meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han kommer att ställa upp för omval i höst.

Detta efter Trumps uttalanden där han ifrågasatte Netanyahus position och varnade för att han snart kan stå ensam i Mellanösternkonflikten. I Norge bestämde lagmannsretten att Marius Borg Høiby, son till kronprinsessan Mette-Marit, ska förbli i häktet fram till dom. Høiby hade yrkat på släpptes, men domstolen avslog ansökan.

I ett annat fall i Sverige friades två montörer och en vd vid tingsrätten från åtal för grovt arbetsmiljöbrott och vållande till annans död i samband med en hissolycka i Ursvik, Sundbyberg 2023. Fem personer omkom när en bygghiss föll 20 meter på grund av saknade bärande skruvförband. Rättningen anförde att utredningen inte gav entydig bild om skyldighet och att beviskravet för fällande dom inte var uppfyllt.

Händelserna sker mot bakgrund av fortsatt osäkerhet i internationella relationer och transportstörningar i Sverige





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