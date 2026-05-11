Vårsalongen i Herrängs Folkets hus: En bredd av konst och hantverk från över 30 kreatörer

Efter förra årets succépremiär är det nu dags för den andra upplagan av Vårsalongen i Herrängs Folkets hus. Utställningen samlar över 30 konstnärer och konsthantverkare som på olika sätt har en koppling till trakten. Blandningen är stor, berättar Eva Söderström. Bland utställarna nämns bland annat möbelsnickaren Kalle Andersson, Arnö Snickeri, samt smeden Adam Stenström, som kommer att ha en bärbar smedja på plats för besökarna. Ett av syftena med salongen är just att synliggöra den kreativa kraft som finns i bygden. Utställningen pågår från fredag till och med söndag.

Det råder bråda dagar för Folkets hus-föreningen i Herräng. Inlämnad konst ska sorteras, skärmar ska byggas och utställningen ska hängas. Några konstnärers verk är redan inlämnade och kontoret i lokalen fylls sakta på. Mängder av besökare kom till Folkets hus i påskas förra året för att titta på utställningen.

I år är Vårsalongen i Herräng tillbaka som en självklarhet efter den omedelbara succén. – Det blev fantastiskt fint förra året. Det var så uppskattat från alla håll, både från de som deltog och alla som kom och besökte, så det är klart att vi måste fortsätta, säger Carina Widlund, curator för årets vårsalong tillsammans med Marie Norling. Helgens utställning samlar över 30 konstnärer och konsthantverkare som på olika sätt har en koppling till trakten.

Blandningen är stor, berättar Eva Söderström. Bland utställarna nämns bland annat möbelsnickaren Kalle Andersson, Arnö Snickeri, samt smeden Adam Stenström, som kommer att ha en bärbar smedja på plats för besökarna. Ett av syftena med salongen är just att synliggöra den kreativa kraft som finns i bygden. – Det var ju det som var lite tanken, att få fram människorna här och belysa dem, säger Boo Gyllensten från föreningen.

Även om det är andra året i rad finns en stor spänning inför hur den slutgiltiga utställningen kommer att ta form när alla verk är på plats. För Carina Widlund, som ska hänga utställningen tillsammans med Marie Norling, är det en spänd förväntan när en konstnär lämnar in sina verk. – Det är som att öppna julklappar för oss, säger Carina Widlund. Vi vet ju inte riktigt än hur utställningen kommer att se ut.

Vi har ingen aning, säger Carina Widlund med ett skratt. Hela arrangemanget drivs ideellt av eldsjälar i Folkets Hus-föreningen, som ser till att allt från upphängning till fika fungerar. Förutom konst och hantverk kommer det även finnas en pysselhörna för barn. – Alla våra delar tillsammans skapar helheten, och det är det som är viktigt tycker jag. Och att vi tycker det är så roligt, säger Carina Widlund





