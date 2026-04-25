V85-Expertens Tankar och Tips Inför Dagens Lopp

En djupdykning i V85-loppen med analyser, spikförslag och funderingar från en erfaren travkusk. Vi diskuterar form, taktik och potentiella skrällar.

Då säger jag tack för idag och önskar lycka till med V85 -liret! Är enkelraden på kungen ett möjligt scenario? Lycka till idag! Min rad ser ut så här: 9-1-5-8-1-3-3-6.

Vilka är de bästa skrällarna att hålla ögonen på? Jag skulle säga Flame, Laredo Boko och BG Svedjan. Tror du att Tanja kan vinna på onsdag? Hon presterade sämre senast och möter tufft motstånd, så det är inte givet.

Varför har du en bra känsla för BG Svedjan? Är han inte farlig i avdelning 8? Jag anser att BG Svedjan är en klar etta och kan vara ett roligt spikförslag för de som vill ta en chans. Handfullofdollar bör definitivt vara med om man tar tre streck, det är guld värt.

High on P har vunnit 14 av 16 lopp i ledningen, och jag ser inga jättesnabba hästar utanför idag. Om Jorma lyckas sno ledningen, tror du att Daniel W kör fram tidigt i dödens? Jag tror inte att Mellby Jinx kommer att gå fram i dödens på High on P. Däremot tror jag att Laredo Boko kan ta en längd och köra i ledningen, vilket gör honom till ett jätteroligt drag till 2%. Hur rankar du hästarna i avdelning 1?

Min ranking är 9-2-8-10. Vilket lopp skulle du helgardera, det första eller det sjätte? Det är svårt att säga, men jag lutar åt att helgardera det första eller sjätte loppet. Vem trycker upp tempot i Guld?

Global Etalon kommer förmodligen att försöka framåt, likaså High on Pepper om han får en bra start. Hur rankar du Mago Launcher, om man bortser från spår och bara jämför hästarna mot varandra i loppet? Jag tycker att han duger väldigt bra i klassen. Han har gått bra bakom Fine Manners på sistone, så han är en bra häst och det handlar inte bara om läget.

Vad tror du om Loxahatchee som spik? Är han överspelad? Eller är det iskallt att spika två megafavoriter? Eller finns det många bra skrällar emot?

Hur tänker du i den avdelningen? Jag tycker att han blir lite väl hårt streckad. Det behöver inte vara kallt att spika två storfavoriter, men man måste ha rätt känsla. Finns det någon häst du aldrig fick chansen att köra, men som du väldigt gärna hade kört?

Det finns många bra hästar som man gärna hade kört, men jag kan inte komma på någon speciell just nu. Såg du loppet Järvsö Kurt gjorde sist? Han verkar vara i fin form! Vilken taktik gäller för Keep G idag?

Är han bäst i dödens eller på rulle? Vi får försöka komma igenom bra och se hur det löser sig från bakspår, allt beror på hur loppet blir kört. Hur ser du på Howtoreach W.F. , med jepson springspår och barfota?

Du har ju kört hästen, vad är dina tankar? Hon är helt okej, men jag känner att det finns några bättre hästar i loppet. Hon är inte jättetidig för mig. Vad tycker du är en rimlig procentandel för Global Federation? 77% nu är väl lite i överkant?

Ja, det är lite i högsta laget, men man behöver ju också troliga vinnare som man kan spika. Sen om segerchansen är 65 eller 75 kanske inte spelar så stor roll. Det verkar som att du måste spika You To Gangster. Är det en dum idé?

Nej, det behöver inte vara fel. Jag tycker att han har högst segerchans i loppet. Tycker du att Fine Manners borde få en rosa biljett? Vi får väl se hur han går nästa helg, men jag tycker att han är tillräckligt bra så länge han håller formen.

Hur rankar du dina uppsittningar: HC's Crazy Horse, Handfullofdollar, Keep Gamble, Frivoll Gorm, Four White EG och Global Go Bajen Go? Det är en svår fråga! Finns det tid för autograf och att ta bild om du vinner? Det ska vi nog kunna lösa





